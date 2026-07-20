49 предпринимателей оштрафовали за завышение цен на продукты в ВКО

В Восточном Казахстане с начала года к административной ответственности привлекли 49 предпринимателей, завышавших предельную торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель управления предпринимательства и промышленности ВКО Исатай Ансат, в регионе продолжается постоянный мониторинг соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования.

— Законодательно установлено, что максимальная торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15% от отпускной цены производителя. С начала 2026 года возбуждено 81 административное дело, по итогам рассмотрения к ответственности привлечены 49 предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн тенге, — сказал Исатай Ансат.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входят 19 наименований, в том числе хлеб, мука, крупы, молочная продукция, яйца, мясо, овощи и другие продукты повседневного спроса. Размер торговой надбавки на них контролируется государством для недопущения необоснованного роста цен.

Ранее сообщалось, что цены на ряд социально значимых продуктов снизились в Казахстане за неделю.