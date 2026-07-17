Цены на ряд социально значимых продуктов снизились в Казахстане за неделю

По состоянию на 15 июля 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Наиболее заметно подешевели огурцы — на 4,6%. Также снизились цены на помидоры и морковь (по 3,2%), яйца (-0,4%), муку (-0,3%) и мясо кур (-0,2%).

В региональном разрезе недельная дефляция отмечена в Актау (-0,7%), Конаеве (-0,3%), Жезказгане и Петропавловске (по -0,2%), Таразе, Караганде и Туркестане (по -0,1%). В Астане, Шымкенте, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Семее цены остались на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на огурцы по стране составила 524 тенге за килограмм, при этом самая низкая цена зарегистрирована в Таразе — 357 тенге.

Средняя стоимость шлифованного риса достигла 534 тенге за килограмм. Самые низкие цены зафиксированы в Кызылорде — 456 тенге и Алматы — 478 тенге за килограмм.

Средняя цена белокочанной капусты составила 198 тенге за килограмм, минимальная — в Туркестане (137 тенге).

Десяток яиц первой категории в среднем по республике стоил 561 тенге. Наиболее доступные цены отмечены в Кызылорде — 464 тенге и Уральске — 476 тенге.

Ранее стало известно, как изменились цены на продуктовую корзину для казахстанцев за год.