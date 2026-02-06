49 новых медицинских профильных отделений откроются в регионах Казахстана до 2028 года

Для доступности специализированной медицинской помощи с 2026 по 2028 годы в 17 регионах страны запланировано открытие 49 новых профильных отделений для взрослых и детей.

В рамках программы будет создано почти 800 новых коек по наиболее востребованным направлениям — ревматологии, пульмонологии, гастроэнтерологии и гематологии. В Минздраве отметили, что это расширит возможности для ранней диагностики, своевременного начала лечения и снижения риска осложнений у пациентов с хроническими и тяжёлыми заболеваниями.

В 2026 году планируется открытие почти 30 профильных отделений на 500 коек.

Приоритет отдан регионам с наибольшей потребностью — Улытауской и Алматинской областям, а также Кызылординской, Костанайской и Жетысуской областям.

Уже сегодня введены в эксплуатацию новые отделения:

ревматологии — в Актюбинской области,

пульмонологии и гастроэнтерологии — в Павлодарской области,

пульмонологии — в области Улытау,

гематологии — в Жамбылской области.

Только за январь медицинскую помощь в новых отделениях получили 200 пациентов. Для жителей этих регионов это означает реальные и ощутимые изменения: дополнительные койки, доступ к профильным специалистам и сокращение сроков ожидания лечения. Уже в следующем месяце планируется открытие еще около 200 коек в пяти регионах страны.

Работа по развитию сети профильных отделений будет продолжена и в 2027 году. Планируется открытие еще семи отделений по взрослым профилям, в том числе по эндокринологии, пульмонологии, гастроэнтерологии и нефрологии. Отдельный приоритет программы — охрана здоровья детей.

В рамках реновации предусмотрено открытие 12 детских профильных отделений на 224 койки, из которых 102 уже введены в эксплуатацию. Основные направления — пульмонология, аллергология, ЛОР-помощь, паллиативная помощь и другие.

Ранее сообщалось, что впервые с момента внедрения в Казахстане ОСМС охват застрахованных достиг 90%.