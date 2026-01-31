РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:30, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Впервые с момента внедрения в Казахстане ОСМС охват застрахованных достиг 90%

    Впервые за всю историю системы обязательного социального медицинского страхования свыше 90% граждан страны имеют статус застрахованных и получили гарантированный доступ к обширному пакету медицинской помощи, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    медстрахование врачи медицина
    Фото: freepik

    Этот результат стал возможен благодаря последовательным изменениям, реализованным по поручению Главы государства. В июле 2025 года в Казахстане принят закон, который предусматривает ряд ключевых нововведений в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Затем Минздравом был подготовлен соответствующий проект приказа. 

    В рамках принятого закона с января текущего года системой ОСМС за счет средств местных бюджетов дополнительно охвачены порядка 1 миллиона человек с кризисным и экстренным уровнем благополучия (категории Д и Е).

    Это значит, что еще 5% граждан РК с низкими доходами получили доступ к плановой медицинской помощи за счет ОСМС.

    Впервые на практике введён механизм, при котором акиматы оплачивают взносы в систему ОСМС за неработающих граждан, относящихся к кризисному (D) и экстренному (E) уровням социального благополучия.

    Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, больше не остаются без медицинской помощи – государство берет на себя эту ответственность.

     

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Медицина Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают