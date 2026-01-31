Впервые с момента внедрения в Казахстане ОСМС охват застрахованных достиг 90%

Этот результат стал возможен благодаря последовательным изменениям, реализованным по поручению Главы государства. В июле 2025 года в Казахстане принят закон, который предусматривает ряд ключевых нововведений в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Затем Минздравом был подготовлен соответствующий проект приказа.

В рамках принятого закона с января текущего года системой ОСМС за счет средств местных бюджетов дополнительно охвачены порядка 1 миллиона человек с кризисным и экстренным уровнем благополучия (категории Д и Е).

Это значит, что еще 5% граждан РК с низкими доходами получили доступ к плановой медицинской помощи за счет ОСМС.

Впервые на практике введён механизм, при котором акиматы оплачивают взносы в систему ОСМС за неработающих граждан, относящихся к кризисному (D) и экстренному (E) уровням социального благополучия.

Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, больше не остаются без медицинской помощи – государство берет на себя эту ответственность.