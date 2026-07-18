49 нарушителей наказали на водоемах Жамбылской области

С начала года по статье 412 КоАП общая сумма штрафов превысила 741 тыс. тенге. При этом официально купаться в регионе разрешено только в 12 местах , передает корреспондент агентства Kazinform.

В выходные и праздничные дни спасатели, полицейские и представители местных исполнительных органов патрулируют водоемы и проводят профилактические рейды. Возле опасных участков установлены сотни запрещающих и предупреждающих знаков.

Фото: ДЧС Жамбылской области

В число разрешенных мест вошли Сенгирбайское, Терис-Ащыбулакское, Тасоткельское и другие водохранилища, родник Карабастау, озеро в Центральном парке Жанатаса, зоны отдыха «Гавайи-Кордай» и «Акбулак», а также два пляжа на реке Шу. В Таразе официальных мест для купания в этом году нет.

Фото: ДЧС Жамбылской области

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Казахстане утонули 68 человек, в том числе 24 ребенка. Более 90% трагедий произошли в запрещенных и необорудованных местах, а к административной ответственности привлекли свыше 1,5 тысячи нарушителей. В Восточно-Казахстанской области во время профилактических рейдов выявили более 80 человек, нарушивших правила безопасности на воде.