48% от средней зарплаты: Германия закрепила уровень пенсий до 2031 года

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу удалось добиться принятия пенсионной реформы, которая в последние недели подняла много шума. Пакет предполагает закрепить пенсии на уровне 48% от средней зарплаты и продлить это правило до 2031 года, а также обеспечить повышенные выплаты матерям, которые растили детей до 1992 года (Mütterrente III).

Голосованию за пакет реформ предшествовали долгие споры внутри фракции «Союза» (ХДС/ХСС). Особенно молодые депутаты угрожали отдать голоса против, поскольку для уровня пенсии в 48% потребуются многомиллиардные расходы, которые в первую очередь лягут на плечи молодых налогоплательщиков.

Но реформа прошла с 319 голосами «за» и 225 «против», воздержались — 53. Это означает, что канцлер Фридрих Мерц и его «черно-красная» коалиция смогли мобилизовать достаточно голосов в собственных рядах СДПГ, ХДС и ХСС, чтобы своим большинством принять пенсионную реформу. Молодежная группа и другие несогласные внутри блока ХДС/ХСС, таким образом, не смогли добиться своего.

Министр финансов и вице-канцлер от СДПГ Ларс Клингбайль отреагировал с облегчением, назвав итоги голосования «ясным результатом» и «очень важным шагом», который теперь гарантирует миллионам пенсионеров «достойную пенсию».

Если 19 декабря законопроект будет одобрен и в Бундесрате, то пенсионный пакет сможет вступить в силу 1 января 2026 года.

