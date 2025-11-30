В Германии массово протестуют против создания ультраправой молодежной организации

Она была учреждена в городе Гисен на фоне массовых протестов левых, вылившихся в беспорядки. Новая организация должна быть более тесно связана с ультраправой «Альтернативой для Германии», чем ее предшественница — «Молодая альтернатива», следует из устава ПГ, принятого в этот день около 800 участниками учредительного съезда, передает агентство dpa.

Председателем организации «Поколение Германия» на съезде был утвержден 28-летний депутат от АдГ в ландтаге земли Бранденбург Жан-Паскаль Хом. Других кандидатов на эту должность на голосовании не было.

В протестах в Гисене в день создания ПГ, по данным организатора — Объединения немецких профсоюзов (DGB), — приняли участие более 20 000 человек.

В этой связи председатель регионального подразделения DGB в Гессене и Тюрингии Михаэль Рудольф заявил о «впечатляющем, заметном и глубоко демократическом знаке против человеконенавистничества и раскола.

По словам сопредседательницы АдГ Алис Вайдель, в Гисене был избит 35-летний депутат от АдГ в бундестаге Юлиан Шмидт. Сам он в беседе с dpa подтвердил, что на него в этот день напали около 20 человек, после того как он припарковал свою машину.

В мае т.г. сообщалось о том, что партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской.