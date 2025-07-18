48 млн тенге на откорм скота: что известно о субсидиях блогеру в Туркестанской области

Как утверждается в постах, распространяемых в мессенджерах и Telegram-каналах, житель города Кентау блогер Нурдаулет Бектурсын якобы использовал эти деньги не по назначению — для собственного продвижения и личных нужд. При этом авторы жалоб недоумевают, почему правоохранительные органы до сих пор не отреагировали на обращения по этому поводу.

На фоне общественного резонанса с официальным комментарием выступило управление сельского хозяйства Туркестанской области. В ведомстве заявили, что информация о получении субсидий не соответствует действительности.

— В соответствии с приказом министра сельского хозяйства РК от 15 марта 2019 года № 108 «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства», субсидии выплачиваются исключительно товаропроизводителям, занимающимся животноводством, — сообщили в управлении.

По результатам внутренней проверки было установлено, что за период с 2015 по 2025 годы Нурдаулет Бектурсын не получал государственной поддержки в сфере животноводства. Также никаких выплат не получали и его родственники, проживающие в Кентау.

— Проверка сведений показала, что упомянутый гражданин и его родственники в указанный период не числятся среди получателей субсидий, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, госсубсидии на развитие племенного животноводства и повышение продуктивности в аграрной отрасли предоставляются по утвержденным правилам, с обязательной отчетностью и подтверждением факта ведения хозяйственной деятельности.