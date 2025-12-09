РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:30, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    48 экспертов технадзора наказали в «КазАвтоЖол»

    Председатель правления АО «НК „ҚазАвтоЖол“ Дархан Иманашев рассказал о принимаемых мерах по борьбе с коррупцией. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    салық
    Фото: Kazinform

    На брифинге в Правительстве журналисты поинтересовались, каким образом компания выявляет и пресекает коррупционные проявления.

    Дархан Имашев отметил, что проведенный внутренний анализ выявил три ключевые сферы, где возможны коррупционные риски:

    • определение подрядной компании;
    • реализация проекта;
    • приемка завершенного проекта.

    — На стадии реализации действует служба безопасности, работающая с 2024 года. В рамках данной работы 48 экспертов технического надзора были привлечены к ответственности — им назначены штрафы, вплоть до отстранения от участка и передачи материалов в соответствующие органы. Подано 85 исковых завлений к подрядным компаниям для их включения в черный список. По каждому из них сейчас ведется работа. Кроме того, 124 сотрудника компании привлечены к различным видам ответственности, около 10 человек уволены, в том числе пять — по отрицательным мотивам, — озвучил он.

    Ранее он также сообщил о том, что 350 км платных дорог в Казахстане временно сделают бесплатными.

    Теги:
    Коррупция КазАвтоЖол Борьба с коррупцией Штрафы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
