48 экспертов технадзора наказали в «КазАвтоЖол»
Председатель правления АО «НК „ҚазАвтоЖол“ Дархан Иманашев рассказал о принимаемых мерах по борьбе с коррупцией. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.
На брифинге в Правительстве журналисты поинтересовались, каким образом компания выявляет и пресекает коррупционные проявления.
Дархан Имашев отметил, что проведенный внутренний анализ выявил три ключевые сферы, где возможны коррупционные риски:
- определение подрядной компании;
- реализация проекта;
- приемка завершенного проекта.
— На стадии реализации действует служба безопасности, работающая с 2024 года. В рамках данной работы 48 экспертов технического надзора были привлечены к ответственности — им назначены штрафы, вплоть до отстранения от участка и передачи материалов в соответствующие органы. Подано 85 исковых завлений к подрядным компаниям для их включения в черный список. По каждому из них сейчас ведется работа. Кроме того, 124 сотрудника компании привлечены к различным видам ответственности, около 10 человек уволены, в том числе пять — по отрицательным мотивам, — озвучил он.
Ранее он также сообщил о том, что 350 км платных дорог в Казахстане временно сделают бесплатными.