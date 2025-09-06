475 нелегальных иммигрантов задержали на заводе Hyundai в США
На заводе по производству электромобилей южнокорейской компании Hyundai в штате Джорджия (США) прошли обыски. Иммиграционные власти арестовали 475 человек, большинство из них — граждане Южной Кореи, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Департамент внутренней безопасности США сообщает, что сотрудники силовых органов действовали на основе ордера, выписанного в связи с подозрениями в «практике незаконного трудоустройства и других серьезных федеральных преступлениях».
По данным CBS News, в результате обыска также была прекращена работа соседнего завода по производству батарей для электромобилей.
Компания Hyundai Motor заявила, что ей известно об инциденте и она «пытается установить все обстоятельства» произошедшего.
— Насколько мы понимаем на сегодня, ни один из задержанных не был напрямую трудоустроен в Hyundai Motor, — сообщает компания, не уточняя, в какой роли эти люди находились на фабрике.