    13:11, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    475 нелегальных иммигрантов задержали на заводе Hyundai в США

    На заводе по производству электромобилей южнокорейской компании Hyundai в штате Джорджия (США) прошли обыски. Иммиграционные власти арестовали 475 человек, большинство из них — граждане Южной Кореи, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    хундай
    Фото: arcansel

    Департамент внутренней безопасности США сообщает, что сотрудники силовых органов действовали на основе ордера, выписанного в связи с подозрениями в «практике незаконного трудоустройства и других серьезных федеральных преступлениях».

    По данным CBS News, в результате обыска также была прекращена работа соседнего завода по производству батарей для электромобилей.

    Компания Hyundai Motor заявила, что ей известно об инциденте и она «пытается установить все обстоятельства» произошедшего.

    — Насколько мы понимаем на сегодня, ни один из задержанных не был напрямую трудоустроен в Hyundai Motor, — сообщает компания, не уточняя, в какой роли эти люди находились на фабрике.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
