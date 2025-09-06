475 нелегальных иммигрантов задержали на заводе Hyundai в США

Департамент внутренней безопасности США сообщает, что сотрудники силовых органов действовали на основе ордера, выписанного в связи с подозрениями в «практике незаконного трудоустройства и других серьезных федеральных преступлениях».

По данным CBS News, в результате обыска также была прекращена работа соседнего завода по производству батарей для электромобилей.

Компания Hyundai Motor заявила, что ей известно об инциденте и она «пытается установить все обстоятельства» произошедшего.