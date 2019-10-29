450 млрд тенге достиг объем валовой продукции сельского хозяйства в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Объем валовой продукции сельского хозяйства Туркестанской области за 9 месяцев текущего года достиг 450 млрд тенге. Вместе с тем объем инвестиций в основной капитал составил 27,9 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. По этому показателю Туркестанская область занимает в республике 3-е место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Отметим, в настоящее время в регионе работают более 70 тыс. крестьянских хозяйств. Кроме того, в области растут площади посевных полей, а в целях диверсификации посевов особое внимание уделяется кормовым культурам.





Наряду с этим, большая работа проводится в направлении внедрения передовых технологий и обновления сельскохозяйственной техники. К примеру, на сегодняшний день метод капельного орошения дополнительно внедрен на 7 тыс. га, общая площадь составляет 16,8 тыс. га. Открыты более 400 новых откормочных площадок, 12 птицеводческих ферм и рыбное хозяйство.





В этом году в целях обеспечения занятости населения с применением передовых технологий в сфере сельского хозяйства было разработано 553 проекта на сумму 103,3 млрд тенге. В результате планируется создать 4620 новых рабочих мест. На сегодня более половины из них реализованы и в основном ориентированы на развитие сектора животноводства.





По итогам 9 месяцев 2019 года экспорт продукции сельского хозяйства составил 157,3 млн долларов США. В основном регион экспортирует мясо крупного и мелкого рогатого скота в Россию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Иран и Бахрейн. Более того, свыше 304 тыс. тонн арбузов и дынь отправлено в Россию и Беларусь.



















