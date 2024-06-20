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    21:42, 19 Июнь 2024 | GMT +6

    450 частных домов построят для пострадавших от паводка в Уральске

    строительство
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    В Уральске продолжается работа комиссии по возмещению ущерба от паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил заместитель акима города Уральск Азамат Халелов, в комиссию по возмещению ущерба от паводка поступило 10 492 заявления.

    По его словам, у почти четырех тысяч дачников подтопленное жилье оказалось единственным.

    - Около трех тысяч жителей получат жилье, порядка одной тысячи домов подлежат ремонту. На сегодня комиссией обследованы дома 3 тыс. граждан. Кроме того, более 10 тысячам жителей будет оказана единовременная социальная помощь в размере 150 МРП. На данный момент комиссия рассмотрела около 2700 материалов и вынесла решение о предоставлении жилья около 500 семьям. В первую очередь ключи от жилья выдаются социально уязвимым слоям населения, в частности многодетным, неполным семьям, людям с ограниченными возможностями, - сказал А. Халелов.

    Также были учтены требования жителей, желающих жить в частных домах.

    - В микрорайонах города будет построено 450 частных домов. В настоящее время подрядные организации поделили между собой строительство домов, фундамент уже заливается.  Завершить строительство планируется до начала нового учебного года, - сказал А. Халелов.

    По словам заместителя акима города Жандоса Дуйсенгалиева, всего из 8 тыс. дачных домов была проведена оценка имущества 4 тыс. домов.

    - Оценка имущества включает бытовую технику, мебель. Сегодня принято решение по 1377 домам, выплачено порядка 600 миллионов тенге, - сказал Ж. Дуйсенгалиев.

    Напомним, 2600 домов прошли техобследование после паводков в Уральске

     

    Теги:
    Уральск ЗКО Жилье Строительство Западно-Казахстанская область Паводки
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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