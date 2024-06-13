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    14:40, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    2600 домов прошли техобследование после паводков в Уральске

    2600 домов в Уральске прошли техобследование после паводков
    Фото: Kazinform

    В Уральске проведено очередное 10-е заседание городской комиссии по оценке материального ущерба, причиненного паводком, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил заместитель акима города Уральска Азамат Халелов, на сегодняшний день рассмотрено более 10 тысяч материалов и принято решение об обеспечении жильем 400 жителей. По его словам, из более чем 4500 домов, признанных единственным жильем, были проведены технические обследования более 2600 домов.

    - Поступило более 10 тысяч заявок по оценке поврежденного имущества. В настоящее время по более чем 2500 домам идет оценка поврежденного имущества и проводится выплата компенсаций. По дачным домам также продолжаются работы по техническому осмотру и оценке имущества, - сказал А. Халелов.

    71 семье в Уральске уже предоставили жилье, так как их единственное жилье было признано непригодным из-за паводков

    Ранее сообщалось, что в Уральске пострадавшим от паводков дачникам выдали новые квартиры. 

    Теги:
    Уральск ЗКО Компенсация Жилье Общество Паводки
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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