4,5-метровую фигуру Димаша Кудайбергена из воздушных шаров создали в Мексике

В преддверии концертного тура Димаша Кудайбергена по Латинской Америке поклонники артиста в Мексике реализовали необычный творческий проект, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

Мексиканская художница по воздушным шарам Ольга Лидия Эрнандес вместе со своей творческой командой и участниками фан-клуба Dimash & Dears Regias создала 4,5-метровую фигуру Димаша.

Инсталляция размещена в одном из оживленных торговых центров города Монтеррей (штат Нуэво-Леон), где 14 ноября 2026 года состоится концерт Димаша в рамках нового мирового тура DiMENSIONS.

По словам организаторов, проект призван познакомить жителей города с творчеством казахстанского артиста и привлечь внимание к предстоящему концерту.

Необычная фигура уже вызывает интерес у посетителей торгового центра и становится ярким напоминанием о скором визите Димаша в Монтеррей.

Ранее песни Димаша прозвучали на FIFA Fan Fest в Мексике.