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    4,5-метровую фигуру Димаша Кудайбергена из воздушных шаров создали в Мексике

    В преддверии концертного тура Димаша Кудайбергена по Латинской Америке поклонники артиста в Мексике реализовали необычный творческий проект, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    4,5-метровую фигуру Димаша Кудайбергена из воздушных шаров создали в Мексике
    Фото: dimashnews.com

    Мексиканская художница по воздушным шарам Ольга Лидия Эрнандес вместе со своей творческой командой и участниками фан-клуба Dimash & Dears Regias создала 4,5-метровую фигуру Димаша.

    Инсталляция размещена в одном из оживленных торговых центров города Монтеррей (штат Нуэво-Леон), где 14 ноября 2026 года состоится концерт Димаша в рамках нового мирового тура DiMENSIONS.

    По словам организаторов, проект призван познакомить жителей города с творчеством казахстанского артиста и привлечь внимание к предстоящему концерту.

    Необычная фигура уже вызывает интерес у посетителей торгового центра и становится ярким напоминанием о скором визите Димаша в Монтеррей.

    Ранее песни Димаша прозвучали на FIFA Fan Fest в Мексике.

    Латинская Америка Димаш Кудайберген Музыка Мексика
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор