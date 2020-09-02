447 тонн сельхозпродукции отправили туркестанцы на ярмарку в Нур-Султан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сельхозпродукцию из Туркестанской области отправили в город Нур-Султан. Она в ближайшие субботу-воскресенье будет реализована на ярмарке, расположенной возле торгово-развлекательного центра «Хан-Шатыр». Продуктовый караван создан при поддержке акимата Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

На ярмарке фермеры и декхане Туркестанской области представят 447,2 тонн сельскохозяйственной продукции по ценам ниже рыночных на 15 – 20%. В частности, в 34 грузовиках собрано 267,7 тонн овощей, бахчевых, картофеля, 29,5 тонн фруктов, 72 тонны мяса и мясопродуктов, 47,5 тонн молочной продукции, 10 тонн рыбы, 6 тонн меда, 14,5 тонн фруктового сока и консервной продукции.

На основные продукты для продажи на ярмарке зафиксированы цены: на говядину 1700-1800 тг, дыни-арбузы 75-100 тг, овощную продукцию-100-150 тг.

В этом году агроформированиям оказана большая государственная поддержка. В частности, на проведение весенне-полевых работ по сниженным ценам на 20 тенге по сравнению с рыночными ценами выделено 37,0 тыс. тонн, на проведение осенне-полевых работ-39,2 тыс. тонн горюче- смазочных материалов.

В связи с природно-климатическими особенностями области интенсивно ведется уборка ранних овощей, фруктов, картофеля. По предварительным подсчетам в этом году ожидается сбор до 2,8 млн. тонн овощей, бахчевых культур, картофеля. На сегодняшний день собрано 2,4 млн. тонн.

По поручению Главы государства для обеспечения стабильнос ти цен на сельскохозяйственную продукцию стартовал пилотный проект «от посевной до торговой площадки».

На проект из Правительственного резерва выделено 1,0 млрд. тг., выделены кредитные средства в размере 0,01 %, что позволит крупным торговым точкам приобрести до 10 видов продукции непосредственно у самих агроформирований.

Благодаря государственной поддержке в дальнейшем будут проводиться подобные ярмарки и реализовывать сельскохозяйственную продукцию по сниженным ценам, сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.