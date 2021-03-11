44 школы будут введены в эксплуатацию в этом году в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Туркестанской области действуют 900 государственных школ. Из них 727 - типовые, 173 - приспособленные. В этом году в области ведется строительство 51 школы. До конца года будут введены в эксплуатацию 44 из них. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления развития человеческого потенциала Рахымбек Жолаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«В текущем году управлением проведен анализ школ, которые могут перейти в три смены, определены 52 школы, расположенные в городах и районах. Поэтому до 2025 года за счет трансфертов планируется строительство 107 школ - государственных, в рамках государственно-частного партнерства - 15 школ, частных - 27 школ. В настоящее время по официальному счету в области функционируют 6 аварийных и 4 трехсменных школ. В этом году начато строительство 2-х аварийных и 2-х трехсменных школ, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году. В период с 2021 по 2023 годы будут полностью завершены строительные работы оставшихся 4-х аварийных и 2-х трехсменных школ», - сказал руководитель управления.

Также на брифинге спикер рассказал о национальной Олимпиаде «Мың бала» для сельских школьников в Туркестанской области. Олимпиада «Мың бала» состоит из двух этапов. Первый этап - оценка логического и пространственного мышления. Тестирование пройдет в онлайн-формате. Путевку на второй этап олимпиады получат 5 тысяч школьников, набравших максимальный итоговый балл по регионам. На втором этапе участники пройдут компьютерное тестирование на математическую грамотность, оценку академических знаний.

В 2020 году в олимпиаде приняли участие 800 детей из Туркестанской области, а в этом году ожидается участие 61 тысячи детей.