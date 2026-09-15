427 вагонов с зерном отправили в Туркестанскую область

Продкорпорация в период уборочной кампании сокращает объем свободного зерна в своих ресурсах. С июля по август национальный зерновой оператор отправил в Туркестанскую область 427 вагонов, груженых пшеницей, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

В общей сложности регион получил 30 тыс. тонн зерновой продукции с элеваторов Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. В поставках превалировала пшеница третьего и четвертого классов. Перемещение зерна помогает поддерживать продовольственный баланс в регионе, где производство пшеницы ограничено климатическими и почвенными условиями.

Одновременно отгрузка зерна из северных регионов позволяет высвобождать мощности элеваторов для приема нового урожая. Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров поручал обеспечить своевременную подготовку зерноприемочной инфраструктуры к уборочной кампании.

Сокращение свободных ресурсов не затрагивает государственный резерв. На хлебных базах корпорации постоянно хранится 500 тыс. тонн продовольственного зерна, предназначенного для обеспечения продовольственной безопасности.

Еще 200 тыс. тонн составляет постоянно действующий фуражный фонд. Он используется для поддержки птицеводческих и животноводческих хозяйств, комбикормовых заводов, а также может быть распечатан в случае засухи, чрезвычайных ситуаций или других непредвиденных ситуаций.

Где хранятся зерновые запасы Казахстана

Зерновые запасы размещаются на хлебных базах дочернего предприятия Продкорпорации — ТОО «Астық қоймалары» и на элеваторах партнеров, общая емкость хранения которых превышает 8,9 млн тонн.

Государственную политику и подходы в области продбезопасности определяет Министерство сельского хозяйства. Продкорпорация, как национальный оператор, проводит закуп, хранение и перераспределение зерна между регионами.

Ежегодно зерновой фонд обновляется за счет закупок у сельхозпроизводителей. После сбора урожая аграрии-участники форвардной программы начинают поставки зерна в государственные ресурсы. Помимо этого, национальный оператор проводит закуп коммерческого зерна на рынке для пополнения и освежения запасов.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил железнодорожные перевозки зерна до 9,3 млн тонн.

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