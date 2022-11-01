42 многоэтажных дома построили в Туркестане с начала года

1 Ноября 2022, 02:18

1 Ноября 2022, 02:18

42 многоэтажных дома построили в Туркестане с начала года

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане ведется строительство 53 домов на 3392 квартиры общей площадью более 200 тысяч кв. м. Состояние и строительные работы многоэтажных жилых домов в административно-деловом центре обсудили на аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

О проводимой работе в жилищном секторе доложил аким Туркестана Нурбол Турашбеков. Сообщается, что за 10 месяцев введено в эксплуатацию 42 многоэтажки. То есть с начала года более двух тысяч семей (по кредитным линиям и очередники) отпраздновали новоселье. До конца года будет полностью завершено строительство еще 11 многоэтажных жилых домов, или 725 квартир.

Аким области поручил держать на строгом контроле качество строительных работ, наладить работы по строительству и благоустройству систем инженерной инфраструктуры.

«Введенные в эксплуатацию дома должны отвечать всем требованиям и запросам населения. Это очень важно. Особое внимание следует уделить благоустройству вокруг домов. Качество и безопасность детских площадок - в центре внимания. За своевременное завершение строительных работ в Туркестане непосредственно отвечает аким города и соответствующие управления», - сказал Дархан Сатыбалды.

Также аким области поручил провести обследование вводимых в эксплуатацию домов, а в случае выявления недостатков - принимать меры в рамках закона со стороны областного управления государственного архитектурно-строительного контроля. Кроме этого, поручено активзировать работы по благоустройству, озеленению, освещению и санитарным работам на территории города.