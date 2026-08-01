42 агропроекта на 553 млрд теңге реализуют в Костанайской области

Макаронный завод стоимостью 7 млрд теңге, новое овощехранилище и десятки других инвестпроектов станут частью развития агропромышленного комплекса Костанайской области, где с рабочей поездкой побывал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе визита глава ведомства ознакомился с реализацией проектов, направленных на развитие глубокой переработки сельхозпродукции, расширение экспортных возможностей и создание современной инфраструктуры хранения.

Одним из ключевых объектов стало ТОО «KAIZEN», которое специализируется на переработке зернобобовых культур. Предприятие выпускает продукцию из гороха, красной и зеленой чечевицы, нута и пшеницы. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 180 тыс. тонн сырья в год, а готовая продукция экспортируется в Афганистан, Турцию, Индию, Алжир и Кыргызстан.

В этом году компания планирует приступить к реализации нового проекта — строительству производства макаронных изделий мощностью 90 тыс. тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 7 млрд теңге.

— Сегодня конкурентоспособность агросектора определяется не только объемами выращенной продукции, но и глубиной ее переработки, современными мощностями хранения и эффективной логистикой. По поручению Главы государства инвесторам, создающим производства с высокой добавленной стоимостью, будет оказано всестороннее содействие, — отметил Айдарбек Сапаров.

Фото: Министерство сельского хозяйства Казахстана

Также министр посетил площадку строительства современного овощехранилища ТОО «Halyk Agro KST» мощностью 5,2 тыс. тонн единовременного хранения. Проект вошел в число трех новых инвестиционных проектов Костанайской области, получивших льготное финансирование в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области.

В настоящее время на объекте завершены основные подготовительные работы, продолжается монтаж металлических конструкций, возведение каркаса здания и установка технологических секций.

Говоря о значении государственной поддержки для развития предприятия, директор ТОО «Halyk Agro KST» Бакир Бекиров отметил, что участие в программе «Кең дала 2» позволило хозяйству расширить производственные возможности и укрепить материально-техническую базу.

— Для нашего предприятия участие в программе открыло новые возможности для развития, позволило значительно расширить производственные мощности и укрепить материально-техническую базу. Еще пять лет назад наше хозяйство было небольшим семейным бизнесом. Сегодня, благодаря поддержке Правительства и Министерства сельского хозяйства, мы можем наращивать объемы производства и инвестировать в развитие, — сказал он.

По данным Министерства сельского хозяйства, в рамках Дорожной карты на 2026–2028 годы в Костанайской области сформирован пул из 42 инвестиционных проектов общей стоимостью 553,1 млрд теңге.

В 2026 году в регионе планируется ввод шести крупных объектов на сумму 34,9 млрд теңге. Среди них — пять молочно-товарных ферм и современный комплекс по производству продуктов питания.

Кроме того, более 569 сельхозтоваропроизводителей области получили льготное финансирование по программе «Кең дала 2» на сумму 52 млрд теңге. Средства направлены на проведение весенне-полевых и уборочных работ на площади 662,5 тыс. гектаров.

Для технического обновления отрасли аграрии региона также используют льготный лизинг. В области заключено 499 договоров на приобретение 641 единицы сельскохозяйственной техники общей стоимостью 40,7 млрд теңге.

Подводя итоги рабочей поездки, Айдарбек Сапаров подчеркнул, что местным исполнительным органам необходимо обеспечить контроль за реализацией инвестиционных проектов, своевременным освоением средств и подготовкой региона к уборочной кампании.

— Теперь ключевая ответственность лежит на местных исполнительных органах. Необходимо обеспечить строгий контроль за реализацией каждого инвестиционного проекта, своевременным освоением государственных средств, завершением строительства объектов и качественной подготовкой региона к уборочной кампании, — резюмировал министр.

Ранее Костанайская область отметила 90-летний юбилей масштабным агрофестивалем «Қостанай дала фестивалі». Главным событием мероприятия стала международная выставка «Қазақстандық Дала күні — Jańa Dala / Green Day 2026», где были представлены достижения агропромышленного комплекса региона, современные технологии и перспективные проекты отрасли.

Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Костанайской области с 90-летием региона.