Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Костанайской области с 90-летием региона

— Уважаемые участники! Искренне поздравляю вас с 90-летием со дня образования Костанайской области! Костанайская земля славна своими богатыми традициями и самобытной культурой. За прошедшие годы регион, известный как золотая колыбель мира, единства и процветания, достиг значительного прогресса, превратившись в одну из основных житниц страны. Костанайская область занимает особое место в истории нашей страны. Здесь появились на свет великие просветители и мыслители Ибрай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов, Беймбет Майлин и многие другие выдающиеся деятели. Их самоотверженное служение народу способствовало значительному расширению горизонтов национальной духовности, — сказано в поздравлении Президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня экономика Костанайского региона динамично развивается. Благодаря упорному труду граждан область уверенно идет по пути процветания, демонстрируя высокие достижения во всех сферах.