Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Костанайской области с 90-летием региона
Глава государства поздравил участников торжественного мероприятия, посвященного 90-летию Костанайской области. Текст поздравления опубликовала Акорда, передает агентство Kazinform.
— Уважаемые участники! Искренне поздравляю вас с 90-летием со дня образования Костанайской области! Костанайская земля славна своими богатыми традициями и самобытной культурой. За прошедшие годы регион, известный как золотая колыбель мира, единства и процветания, достиг значительного прогресса, превратившись в одну из основных житниц страны. Костанайская область занимает особое место в истории нашей страны. Здесь появились на свет великие просветители и мыслители Ибрай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов, Беймбет Майлин и многие другие выдающиеся деятели. Их самоотверженное служение народу способствовало значительному расширению горизонтов национальной духовности, — сказано в поздравлении Президента Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня экономика Костанайского региона динамично развивается. Благодаря упорному труду граждан область уверенно идет по пути процветания, демонстрируя высокие достижения во всех сферах.
— Костанайцы неизменно показывают прекрасный пример сплоченности и патриотизма. Ярким подтверждением тому служит активное участие местных жителей в республиканском референдуме, состоявшемся в марте, в ходе которого они подавляющим большинством голосов высказались в поддержку новой Конституции. Хочу выразить искреннюю признательность всем гражданам, чьим трудом создается благополучие региона. Уверен, вы продолжите активно участвовать в реализации созидательных инициатив, направленных на строительство Справедливого Казахстана и реализацию принципа «Закон и Порядок». Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов! Пусть процветает Костанайская область! — поздравил жителей Костанайской области Президент Казахстана.