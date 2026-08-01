На фестивале «Қостанай дала фестивалі» представили достижения АПК Костанайской области

Костанайская область отмечает 90-летие масштабным агрофестивалем «Қостанай дала фестивалі», главным событием которого стала международная выставка «Қазақстандық Дала күні — Jańa Dala / Green Day 2026». На ней представили достижения агропромышленного комплекса региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Масштаб мероприятия, объединившего аграриев, производителей техники, ученых и тысячи гостей, по словам акима Костанайской области Кумара Аксакалова, — лишь начало новой традиции, которая должна стать визитной карточкой региона.

Глава области остановился на развитии животноводства, назвав его одним из ключевых направлений агропромышленного комплекса.

— В рамках программ «Игілік», «Береке» и «Жайлау» сформирован пул из 21 проекта стоимостью 20 млрд теңге для приобретения 14,2 тысячи голов импортного племенного скота. За два года в области введены семь современных молочно-товарных ферм, продолжается строительство еще шести, а в текущем году стартует реализация трех новых проектов, — заявил он.

Фото: Бердіболат Көркембаев

Прогресс наглядно показал животноводческий блок. Девять хозяйств Костанайской области представили 44 племенных животных, из которых 10 быков приняли участие в конкурсе «Самый тяжелый бык Костанайской области».

Так, хозяйство ТОО «Москалевское» из Аулиекольского района представило быков казахской белоголовой породы мясного направления, отдельные представители которой достигают массы 1200–1300 килограммов. Как рассказал ветеринарный врач предприятия Жаслан Сабырбеков, порода стала первой мясной породой, выведенной в Казахстане и официально зарегистрированной в 1992 году.

Фото: Бердіболат Көркембаев

— Подобные выставки позволяют аграриям напрямую знакомить потенциальных покупателей со своей работой, — отметил он.

Одной из центральных площадок выставки стала экспозиция научных организаций, где представили достижения отечественной селекции. Интерес вызвали демонстрационные делянки Карабалыкской сельскохозяйственной опытной станции, на которых аграрии ознакомились с новыми сортами зерновых культур, адаптированными к климатическим условиям северного Казахстана.

Несмотря на деловую повестку, Jańa Dala / Green Day 2026 вышел далеко за рамки отраслевой выставки. На территории фестиваля развернулся этноаул, представленный районами и городами области, где гости знакомились с традициями казахского народа, ремеслами и национальной кухней. Для детей работали десятки интерактивных площадок: мастер-классы, творческие зоны, «Колесо фортуны», соревнования Big Races, сборка мотоциклов, образовательные активности и семейные конкурсы. Любители спорта могли попробовать свои силы в национальных играх.

Фото: Бердіболат Көркембаев

Музыкальную программу фестиваля подготовила Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова. По словам главного режиссера, заслуженного деятеля Казахстана Александра Евсюкова, задача творческой команды заключалась в том, чтобы сделать праздник ярким и запоминающимся для каждого гостя.

Впервые частью агрофестиваля стал проект Agro Fashion Week. На подиуме свои коллекции представили дизайнеры Костанайской области и известные бренды из Астаны, объединив современные модные тенденции с национальными мотивами. Кроме того, была продемонстрирована спецодежда местного производителя. Организатор Kazakhstan Fashion Week Astana Фариза Сейлхан отметила, что идея показа родилась специально для Jańa Dala / Green Day и должна подчеркнуть уникальность региона.

Именно сочетание деловой программы, современных технологий, достижений науки, выставки племенного животноводства, гастрономии, музыки, моды и семейных развлечений позволило Jańa Dala / Green Day 2026 стать событием, которое выходит далеко за рамки профессионального форума аграриев.