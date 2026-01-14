4,1 млрд тенге не освоено в ЗКО

Как сообщил руководитель управления финансов Западно-Казахстанской области Нурлан Есенгалиев, в местный бюджет по итогам года поступило 239,7 млрд тенге.

По словам Нурлана Мухитовича, расходы областного бюджета по итогам отчетного периода были освоены в объеме 617,2 млрд тенге при утвержденном плане 628,5 млрд тенге, что соответствует уровню исполнения 98,2 процента. Общий объем неосвоенных средств составил 11,3 млрд тенге.

— Целевые трансферты, выделенные из республиканского бюджета, были освоены на 99,6 процента. При плановом объеме 68,7 млрд тенге фактически было освоено 68,4 млрд тенге, а сумма неосвоенных средств составила 279 млн тенге. В частности, по текущим трансфертам за счет экономии на материально-техническом оснащении организаций здравоохранения высвобождено 155 млн тенге. Кроме того, 7,7 млн тенге сэкономлено при приобретении жилья в коммунальный жилищный фонд для социально уязвимых слоев населения. По трансфертам развития были внесены корректировки на сумму 24 млн тенге по строительству и благоустройству территории малоэтажных 20 шестиквартирных жилых домов в поселке Тукпай Подстепновского сельского округа Теректинского района. Также на 88 млн тенге скорректированы расходы по строительству внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Бисен Бокейординского района, — отметил руководитель управления.

По его словам, освоение бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета, составило 73,4 процента. Неосвоенными остались 4,8 млрд тенге. Основной причиной стало непоступление 4,7 млрд тенге из вышестоящего бюджета. Кроме того, на сумму 188 млн тенге не поступили заявки от специалистов в рамках проекта «С дипломом — в село».

— По городу Уральску и районам области в целом не были освоены 4,1 млрд тенге. В том числе акиматом города Уральска — 2,8 млрд тенге, Бурлинским районом — 537,9 млн тенге, Жангалинским районом — 187,2 млн тенге, Теректинским районом — 180 млн тенге. По остальным районам не освоено 354 млн тенге. В целом показатель исполнения расходов областного бюджета составил 98,6 процента, объем неосвоенных средств — 7,6 млрд тенге. Среди администраторов бюджетных программ наибольший объем неосвоенных средств пришелся на областное управление сельского хозяйства — 4,7 млрд тенге в связи с непоступлением средств из республиканского бюджета, управление финансов — 1,6 млрд тенге из-за невыделения резервных средств, а также управление здравоохранения — 709 млн тенге. На долю остальных управлений приходится 643,8 млн тенге, — добавил Нурлан Есенгалиев.

Ранее нарушения на 358,2 млн тенге при освоении бюджетных средств выявили в Атырауской области.