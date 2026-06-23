40 км трассы Макинск — Аксу — Торгай ремонтируют в Акмолинской области

В Акмолинской области на участке автомобильной дороги республиканского значения «Макинск — Аксу — Торгай» км 31-71 проводятся работы по среднему ремонту, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

Общая протяженность участка, на котором ведутся ремонтные работы, составляет 40 километров.

В рамках проекта выполнены следующие работы:

ликвидация пучинистых мест — 16,7 тыс. м3;

устройство основания методом ресайклирования — 40 км;

устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси — 32,6 км;

устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси — 8,6 км.

Для реализации данного проекта задействованы 58 специалистов и 38 единиц специальной техники. Ремонтные работы направлены на повышение качества дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения.

Напомним, что в Казахстане продолжается масштабное обновление республиканской дорожной сети в рамках трехлетнего плана развития автодорожной отрасли на 2026–2028 годы.