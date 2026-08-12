405 международных наблюдателей дополнительно аккредитовал ЦИК

В частности, аккредитацию получили представители:

Миссии наблюдателей от СНГ — 75;

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ — 23;

Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами — 208;

Парламентской Ассамблеи Совета Европы — 23;

Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств — 10;

Парламентской Ассамблеи тюркских государств — 22;

Миссии наблюдателей ШОС — 11;

Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — 9;

Исламской организации по продовольственной безопасности — 7.

Также аккредитованы наблюдатели из семи государств: Грузии — два, Литвы — пять, Северной Македонии — два, Нидерландов — один, Таджикистана — один, Турции — один и Эстонии — два.

Таким образом, на сегодняшний день на выборы депутатов Курултая аккредитованы 656 наблюдателей.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. Ранее ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место.

23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

Отметим, что 12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты.