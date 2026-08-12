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    405 международных наблюдателей дополнительно аккредитовал ЦИК

    Центральная избирательная комиссия дополнительно аккредитовала 405 международных наблюдателей, представляющих 7 иностранных государств и 9 международных организаций. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Наблюдатели во время проведения референдума в РК
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В частности, аккредитацию получили представители:

    • Миссии наблюдателей от СНГ — 75;
    • Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ — 23;
    • Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами — 208;
    • Парламентской Ассамблеи Совета Европы — 23;
    • Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств — 10;
    • Парламентской Ассамблеи тюркских государств — 22;
    • Миссии наблюдателей ШОС — 11;
    • Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — 9;
    • Исламской организации по продовольственной безопасности — 7.

    Также аккредитованы наблюдатели из семи государств: Грузии — два, Литвы — пять, Северной Македонии — два, Нидерландов — один, Таджикистана — один, Турции — один и Эстонии — два.

    Таким образом, на сегодняшний день на выборы депутатов Курултая аккредитованы 656 наблюдателей.

    Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. Ранее ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 
    23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.
    Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.
    Отметим, что 12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты.

    Курултай Выборы-2026 ЦИК Выборы в Курултай Политические партии
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор