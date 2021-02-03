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    13:51, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    400 туркестанцев зарегистрированы на получение жилья через центры информирования

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане через центры информирования по кредитному жилью зарегистрировано около 400 граждан на получение жилья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Жители принимают активное участие в конкурсах в рамках государственных программ. Чаще всего туркестанцы интересуются госпрограммами «7-20-25», «5-10-20» (Шанырак), «2-10-20» (Бақытты отбасы) и «5-20-19» (Нұрлы жер). Эксперты разъясняют условия участия в госпрограммах, финансируемых банками второго уровня, среди которых «Отбасы банк», «Сбербанк» и «Halyk Bank».

    В Туркестане в целях обеспечения населения доступным жильем растет количество центров, где граждан проинформируют о кредитном жилье и условиях программ. Помимо информационного центра, расположенного в недавно открывшемся Дворце бракосочетаний, открылся «Консультационный центр» «Отбасы банка» (Жилстройсбербанк) для кредитования домов на первичном и вторичном рынках. Для удобства жителей он открыт в центре города и работает с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед). Подробную информацию можно получить в новом центре ТЦ, расположенном на проспекте Тауке Хана, 237/4.

    По поручению акима области Умирзака Шукеева в Туркестане был открыт Центр по продаже жилья. Здесь жители смогут подать заявку на приобретения жилья. Учреждение расположено в здании Дворца бракосочетания и работает с 9:00 до 19:00.

    Кроме того, интересующую информацию можно найти на сайте 72025turkistan.kz и в приложении «Amazing Turkistan» в разделе «7-20-25».


    Теги:
    Туркестанская область Жилье Строительство Общество
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