40 вагонов с картофелем задержаны на станции Сарыагаш
САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - На станции Сарыагаш Туркестанской области задержаны 40 вагонов с картофелем, доставляемые в Узбекистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».
«Вагоны погружены грузоотправителями Павлодарской области в период с 11 января по 20 января 2022 года. На все вагоны имеются фитосанитарные и карантинные сертификаты и экспортные таможенные декларации, выданные уполномоченными органами: Министерством сельского хозяйства РК и таможенными органами отправления.
Однако 10 января 2022 года был принят приказ НР-5,21 министерств сельского хозяйства и финансов о введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории РК. Документ вступил в силу по истечении 10 календарных дней со дня опубликования, то есть 22 января 2022 года», - сообщили в КТЖ
По данной ситуации ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» 25 января направило запрос в адрес Министерства сельского хозяйства и комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
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