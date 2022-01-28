+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

40 вагонов с картофелем задержаны на станции Сарыагаш

28 Января 2022 14:18
Поделиться:
40 вагонов с картофелем задержаны на станции Сарыагаш

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - На станции Сарыагаш Туркестанской области задержаны 40 вагонов с картофелем, доставляемые в Узбекистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Новости по теме
За некачественную уборку дорог наказали подрядчиков в СКО
Рабочая группа МСХ РК посетила Мангистаускую область - поддержка животноводства будет продолжена Руководители приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь освобождены от должностей 2480 старых тракторов приняли на утилизацию в Казахстане

«Вагоны погружены грузоотправителями Павлодарской области в период с 11 января по 20 января 2022 года. На все вагоны имеются фитосанитарные и карантинные сертификаты и экспортные таможенные декларации, выданные уполномоченными органами: Министерством сельского хозяйства РК и таможенными органами отправления.

Однако 10 января 2022 года был принят приказ НР-5,21 министерств сельского хозяйства и финансов о введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории РК. Документ вступил в силу по истечении 10 календарных дней со дня опубликования, то есть 22 января 2022 года», - сообщили в КТЖ

По данной ситуации ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» 25 января направило запрос в адрес Министерства сельского хозяйства и комитета государственных доходов Министерства финансов РК.




Подписывайтесь на наш канал:

#КТЖ   #Туркестанская область   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
Поделиться:
Новости по теме
За некачественную уборку дорог наказали подрядчиков в СКО
Рабочая группа МСХ РК посетила Мангистаускую область - поддержка животноводства будет продолжена
Руководители приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь освобождены от должностей
2480 старых тракторов приняли на утилизацию в Казахстане
Популярное
1 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
2 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
3 Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
4 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
5 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
6 Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Около 120 тысяч человек ревакцинировались в Туркестанской области
Какие заболевания характерны для сельхозживотных, рассказал главный ветврач Карагандинской области
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив