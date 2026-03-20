    18:33, 19 Март 2026 | GMT +5

    40 улиц отремонтируют в Астане в 2026 году

    В Управлении транспорта города Астана рассказали о планах по ремонту столичных дорог в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    В 2026 году планируется проведение среднего ремонта на 40 улицах города. На сегодняшний день перечень улиц, подлежащих ремонту, находится на стадии формирования, сообщили в управлении транспорта города Астана.

    Кроме того, в управлении уточнили, что в 2026 году будут продолжены строительные работы по улицам:

    • улица Толе би;
    • улица Айтматова;
    • улица «150 лет Абая»;
    • улица Бейсекова, транспортная развязка;
    • «Гринлайн» (1,2 очередь);
    • улица Акан сери;
    • улица Жангельдина.

    Ранее заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев на очередном заседании городского маслихата заявил, что потребность на благоустройство дорог Астаны составляет 4,3 млрд тенге. Он также сообщил, что в 2026 году планируется проложить улицы Жанарыс и Жаркент на участке от улицы Селеты до улицы Кудайбердыулы, тем самым проект будет завершен в полном объеме.

    Астана Акимат Авто Ремонт дорог
    Данира Искакова
