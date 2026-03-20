40 улиц отремонтируют в Астане в 2026 году
В Управлении транспорта города Астана рассказали о планах по ремонту столичных дорог в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
В 2026 году планируется проведение среднего ремонта на 40 улицах города. На сегодняшний день перечень улиц, подлежащих ремонту, находится на стадии формирования, сообщили в управлении транспорта города Астана.
Кроме того, в управлении уточнили, что в 2026 году будут продолжены строительные работы по улицам:
- улица Толе би;
- улица Айтматова;
- улица «150 лет Абая»;
- улица Бейсекова, транспортная развязка;
- «Гринлайн» (1,2 очередь);
- улица Акан сери;
- улица Жангельдина.
Ранее заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев на очередном заседании городского маслихата заявил, что потребность на благоустройство дорог Астаны составляет 4,3 млрд тенге. Он также сообщил, что в 2026 году планируется проложить улицы Жанарыс и Жаркент на участке от улицы Селеты до улицы Кудайбердыулы, тем самым проект будет завершен в полном объеме.