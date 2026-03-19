Потребность на благоустройство дорог Астаны составляет 4,3 млрд тенге - замакима
На реализацию инфраструктурных проектов в столице требуются дополнительные средства. Об этом сообщил заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев на очередном заседании городского маслихата, передает корреспондент агентства Kazinform.
Депутаты маслихата Астаны обсудили ход развития инфраструктуры города на текущий момент. Так, в столице, по линии управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры реализуется девять крупных проектов. На них в 2026 году выделено 3,9 млрд тенге. Однако, дополнительная потребность в средствах составляет 4,3 млрд тенге.
- По жилому массиву Юго-Восток, это вторая очередь, стоимость договора на сегодняшний день составляет 17,7 миллиарда тенге, освоено до 2026 года 13 миллиардов тенге. В текущем году выделено 900 миллионов тенге, необходимо еще 600 миллионов тенге, – сказал замакима Астаны Отебаев.
По словам замакима Астаны, в проекте предусмотрено 14 улиц, из которых 12 уже завершены. На сегодняшний день построена хозбытовая канализация – шесть километров, ливневая канализация – 6,8 километра, водопровод – три километра, автомобильные дороги – 8,3 километра. В 2026 году планируется проложить улицы Жанарыс и Жаркент на участке от улицы Селеты до улицы Кудайбердыулы, тем самым проект будет завершен в полном объеме.
Спикер также рассказал о строящихся объектах: пусковые комплексы энергоснабжения, распределительные подстанции и другие объекты. В частности, в жилом массиве Интернациональный предусмотрено строительство инженерных сетей на 13 улицах, из которых работы завершены на девяти улицах. В жилом массиве Железнодорожный предусмотрено строительство дорог и сетей на 16 улицах.
Как сообщил заместитель акима Астаны, продолжается газификация жилых массивов. Строительство газораспределительных система разделено на три этапа, два из которых уже завершены, а работы по третьему этапу выполнены на 95%.
В ходе обсуждения депутаты высказали свои мнения по поводу незавершенного строительства и благоустройства ряда улиц столицы. В частности, депутат Бауыржан Смаилов призвал ускорить реализацию проектов в связи с тем, что из-за повышения цен на строительные материалы и работы приходится выполнять перерасчет проектов. Это задерживает сдачу объектов. Также предложено строить дороги с большой нагрузкой непосредственно с бетонным основанием, чтобы не приходилось в дальнейшем часто их ремонтировать.
Были также высказаны соображения по поводу отмены закупа многих металлических и железобетонных изделий в России, так как производство таких изделий может осуществляться в Казахстане.
