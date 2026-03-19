РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 19 Март 2026 | GMT +5

    Потребность на благоустройство дорог Астаны составляет 4,3 млрд тенге - замакима

    На реализацию инфраструктурных проектов в столице требуются дополнительные средства. Об этом сообщил заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев на очередном заседании городского маслихата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астану продолжают систематично благоустраивать
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Депутаты маслихата Астаны обсудили ход развития инфраструктуры города на текущий момент. Так, в столице, по линии управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры реализуется девять крупных проектов. На них в 2026 году выделено 3,9 млрд тенге. Однако, дополнительная потребность в средствах составляет 4,3 млрд тенге.

    - По жилому массиву Юго-Восток, это вторая очередь, стоимость договора на сегодняшний день составляет 17,7 миллиарда тенге, освоено до 2026 года 13 миллиардов тенге. В текущем году выделено 900 миллионов тенге, необходимо еще 600 миллионов тенге, – сказал замакима Астаны Отебаев.

    По словам замакима Астаны, в проекте предусмотрено 14 улиц, из которых 12 уже завершены. На сегодняшний день построена хозбытовая канализация – шесть километров, ливневая канализация – 6,8 километра, водопровод – три километра, автомобильные дороги – 8,3 километра. В 2026 году планируется проложить улицы Жанарыс и Жаркент на участке от улицы Селеты до улицы Кудайбердыулы, тем самым проект будет завершен в полном объеме.

    Спикер также рассказал о строящихся объектах: пусковые комплексы энергоснабжения, распределительные подстанции и другие объекты. В частности, в жилом массиве Интернациональный предусмотрено строительство инженерных сетей на 13 улицах, из которых работы завершены на девяти улицах. В жилом массиве Железнодорожный предусмотрено строительство дорог и сетей на 16 улицах.

    Как сообщил заместитель акима Астаны, продолжается газификация жилых массивов. Строительство газораспределительных система разделено на три этапа, два из которых уже завершены, а работы по третьему этапу выполнены на 95%.

    В ходе обсуждения депутаты высказали свои мнения по поводу незавершенного строительства и благоустройства ряда улиц столицы. В частности, депутат Бауыржан Смаилов призвал ускорить реализацию проектов в связи с тем, что из-за повышения цен на строительные материалы и работы приходится выполнять перерасчет проектов. Это задерживает сдачу объектов. Также предложено строить дороги с большой нагрузкой непосредственно с бетонным основанием, чтобы не приходилось в дальнейшем часто их ремонтировать.

    Были также высказаны соображения по поводу отмены закупа многих металлических и железобетонных изделий в России, так как производство таких изделий может осуществляться в Казахстане.

    Ранее сообщалось, что новые камеры установили на трассе Астана — Караганда — Алматы. 

    Теги:
    Транспорт Инфраструктурные проекты Астана Акимат Ремонт дорог
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают