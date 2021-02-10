40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом Нур-Султана ведется системная работа по строительству школ. В 2021 году будет создано в два раза больше ученических мест, чем в прошлом году. Об этом заявил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом роста населения и сокращения дефицита ученических мест ежегодно необходимо строить не менее 10 школ. В 2020 году построили и ввели в эксплуатацию в два раза больше школ, чем в 2019 году. Это 11 учебных заведений, в том числе в жилых массивах, где ранее не было школ, там дети учились в приспособленных помещениях», - сказал на отчетной встрече с населением Алтай Кульгинов.

Он отметил, что новые школы позволили сократить количество школ с трехсменным обучением с 8 до 4, а с переуплотненным режимом – с 22 до 14. В ходе отчетной встречи аким заявил, что главная задача акимата - решить проблемы трехсменных школ.

«Ряд школ перевели с котельного отопления на центральное. Это позволяет школам только на отоплении ежегодно экономить до 100 млн тенге. В 2021 году построим 15 крупногабаритных школ, что позволит создать 40 тысяч ученических мест», - проинформировал Алтай Кульгинов.

По сообщению акима, в рамках Комплексного плана на пятилетний период запланировано строительство 50 государственных школ. В строительство школ также привлекаются частные инвестиции.

Напомним, в столице проходит онлайн - отчетная встреча акима Нур-Султана с населением. Ранее Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году.