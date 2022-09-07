40 тонн гуманитарной помощи отправила Ассамблея народа Казахстана костанайцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках благотворительной акции «Костанай, мы вместе!» столичная Ассамблея народа Казахстана отправила жителям Костанайской области 40 тонн гуманитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С воскресенья в Доме дружбы города Нур-Султан начали собирать гуманитарную помощь. Откликнулись этнокультурные объединения города Нур-Султан, Ассоциация предпринимателей при АНК, простые жители, меценаты города. Мы собрали более 40 тонн гуманитарной помощи. Всем, кто приходит, говорим о том, что нужно помогать строительными материалами. Если есть возможность, просим переводить деньги на счета благотворительных фондов. Это, прежде всего, матрасы, постельные принадлежности, продукты длительного хранения. Недавно подходил дедушка. Он специально купил новые подушки и принес нам. Очень важна помощь людей», - сказал глава управления внутренней политики столичного акимата Даурен Бабамуратов.

К слову, столичный акимат в воскресенье одним из первых отправил гуманитарную помощь. В Костанайскую область продукты были доставлены на 8 грузовых газелях. Однако сейчас регион нуждается в строительных материалах, поэтому все еще идет сбор необходимых материалов в Доме дружбы.

В этом году Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султан организовано 22 благотворительных мероприятия, помощью охвачено более 1 тыс. людей на общую сумму 24 млн тенге.

Руку помощи протянули Ассоциация предпринимателей АНК. В Ассоциации выразили готовность помочь в строительстве домов. Сейчас они ждут информацию от штаба в Костанайской области. После этого Ассоциация предпринимателей АНК подключится к решению системных вопросов. На текущий момент Ассоциация оказывает пострадавшим от пожаров предпринимателям бесплатную юридическую консультацию.