40 миллионов человек в год будет принимать аэропорт Алматы

В 2024 году аэропорт Алматы обслужил 11,4 млн пассажиров, однако, руководство воздушной гавани намерено увеличить это число в будущем до 40 миллионов.

— Развитие аэропорта осуществляется в рамках мастер-плана до 2050 года. По завершении всех этапов мастер-плана планируется увеличение пропускной способности аэропорта до 40 млн пассажиров в год. На этапе строительства будет создано свыше 1800 рабочих мест, а около 550 — в операционной деятельности, — рассказали в аэропорту Алматы.

На текущий момент в аэропорту крупнейшего города Казахстана идет строительство нового VIP-перрона, грузовых стоянок, площадки для противообледенительной обработки воздушных судов, а также реконструкция помещений, в том числе CIP-терминала.

В аэропорту Алматы отметили, что в следующем году действующее расположение грузовых стоянок будет перенесено ближе к складу, что повысит эффективность логистики и сократит время перемещения грузов. В рамках дальнейшего развития северной части территории планируется строительство нового грузового перрона, ангара технического обслуживания и логистических центров.

Во внутреннем терминале завершается установка новой автоматизированной системы обработки багажа, данные обновленные зоны планируется открыть для пассажиров уже в декабре этого года.

