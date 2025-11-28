РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:35, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    40 миллионов человек в год будет принимать аэропорт Алматы

    В алматинском аэропорту рассказали о планах по увеличению пассажиропотока, передает Kazinform.

    международный аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В 2024 году аэропорт Алматы обслужил 11,4 млн пассажиров, однако, руководство воздушной гавани намерено увеличить это число в будущем до 40 миллионов.

    — Развитие аэропорта осуществляется в рамках мастер-плана до 2050 года. По завершении всех этапов мастер-плана планируется увеличение пропускной способности аэропорта до 40 млн пассажиров в год. На этапе строительства будет создано свыше 1800 рабочих мест, а около 550 — в операционной деятельности, — рассказали в аэропорту Алматы.

    На текущий момент в аэропорту крупнейшего города Казахстана идет строительство нового VIP-перрона, грузовых стоянок, площадки для противообледенительной обработки воздушных судов, а также реконструкция помещений, в том числе CIP-терминала.

    В аэропорту Алматы отметили, что в следующем году действующее расположение грузовых стоянок будет перенесено ближе к складу, что повысит эффективность логистики и сократит время перемещения грузов. В рамках дальнейшего развития северной части территории планируется строительство нового грузового перрона, ангара технического обслуживания и логистических центров.

    Во внутреннем терминале завершается установка новой автоматизированной системы обработки багажа, данные обновленные зоны планируется открыть для пассажиров уже в декабре этого года.

    Ранее мы рассказывали, что аэропорт Алматы увеличил пропускную способность перрона. 

    Теги:
    Авиация Аэропорт Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают