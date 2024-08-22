40-летний мужчина - портрет казахстанского банкрота составили в КГД

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК составили портрет казахстанского банкрота, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве отмечают, что за процедурой банкротства обращаются казахстанцы разных возрастов, начиная от 18 до 92 лет.

- Но в основном это мужчины, возраст - 40-42 года. Это средний тип банкротов. И даже те, кто подают заявления, примерно эти же люди. В основном, 50% банкротов - это лица, которые не погашали свои долги более 5 лет. Это значит, что они уже имеют проблемы по кредитам на протяжении длительного времени.

На сегодняшний день 7295 человек, которые не оплачивали свои долги более 5 лет, признались банкротами, - рассказала руководитель Управления по работе с несостоятельными должниками КГД Меруерт Сисембаев.

Напомним, с 3 марта прошлого года в стране действует Закон, предусматривающий право казахстанца признать себя банкротом. С тех пор на применение внесудебного банкротства поступило более 109 тысяч заявлений, из них 15 тысяч казахстанцев признаны банкротами.

Ранее сообщалось, что казахстанцам упростили процедуру внесудебного банкротства. 15 тысяч граждан уже признаны банкротами.