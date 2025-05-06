40 круглосуточных бригад следят за светом в Алматы
За первые три месяца 2025 года количество обращений по вопросам уличного освещения снизилось на 70% — с 10 тысяч до 2 800, сообщил руководитель ГКП «Алматы Кала Жарык» Игорь Мысик, передает агентство Kazinform.
— Сейчас в Алматы ежедневно работают 40 круглосуточных бригад — это в пять раз больше, чем было ещё полтора года назад, — отметил он.
Сроки устранения неполадок теперь не превышают 5 дней, тогда как раньше ремонт мог затянуться на недели. Команда также оперативно выявляет так называемые «слепые зоны» — неосвещённые участки, о которых сообщают жители через районные акиматы.
Напомним, с начала 2024 года в Алматы ликвидировано 82 таких участка. Установлено около 400 новых светильников, 15 км кабеля, 400 опор и кронштейнов. Работы прошли в каждом районе города — от центра до окраин. В Наурызбайском районе освещены 16 участков, включая Карагайлы. Проведена подсветка возле 20 школ, где ранее отсутствовало освещение.
Ранее сообщалось, что в Алматы модернизируют фонари в зелёных зонах.