40 круглосуточных бригад следят за светом в Алматы

— Сейчас в Алматы ежедневно работают 40 круглосуточных бригад — это в пять раз больше, чем было ещё полтора года назад, — отметил он.

Сроки устранения неполадок теперь не превышают 5 дней, тогда как раньше ремонт мог затянуться на недели. Команда также оперативно выявляет так называемые «слепые зоны» — неосвещённые участки, о которых сообщают жители через районные акиматы.

Фото: акимат Алматы

Напомним, с начала 2024 года в Алматы ликвидировано 82 таких участка. Установлено около 400 новых светильников, 15 км кабеля, 400 опор и кронштейнов. Работы прошли в каждом районе города — от центра до окраин. В Наурызбайском районе освещены 16 участков, включая Карагайлы. Проведена подсветка возле 20 школ, где ранее отсутствовало освещение.

Ранее сообщалось, что в Алматы модернизируют фонари в зелёных зонах.