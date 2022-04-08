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    21:37, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    40 человек тушили кровлю пятиэтажного дома в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районе Алматы горела кровля пятиэтажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Алматы сообщили, что сигнал о пожаре в многоэтажном доме по улице Жибек Жолы, дом 103 от жителей поступил в 19:02. Пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу вызова.

    Первым прибывшим подразделением обнаружено загорание кровли пятиэтажного жилого дома. Из-за ветра создалась угроза распространения пожара по кровле в восточном и южном направлении.

    «Незамедлительно начаты работы по эвакуации жильцов, с одновременным введением стволов на тушение и защиту кровли. Развернута пожарная автолестница. На месте задействованы: 40 человек личного состава и 13 единиц техники. Принятыми мерами, пожар локализован за 19 минут, ликвидирован в 19:40 на общей площади 30 квадратных метров, удалось отстоять значительную часть крыши дома. Успешной ликвидации пожара послужили своевременное обнаружение и сообщения жильцов», - отметили в пресс-службе ДЧС города.



    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Алматы Правоохранительные органы
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