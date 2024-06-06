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    17:48, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    40 человек погибли в результате авиауадара Израиля по школе ООН в секторе Газа

    БАПОР
    Фото: БАПОР

    По меньшей мере 40 человек погибли в результате удара Израиля по школе ООН в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа в четверг, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам представителей местного правительства, в результате авиаудара ВВС Израиля на школу Ас-Сарди в лагере Нусейрат в центре сектора Газа, погибли по меньшей мере 40 человек, в основном женщины и дети. Сообщается, что школа находится под управлением агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), и в ней укрывались перемещенные палестинцы.

    Палестинская группировка ХАМАС, которая управляет сектором Газа, осудила предрассветное нападение как «ужасную резню».

    Представитель пресс-службы правительства Газы Исмаил Аль-Тавабта, отверг утверждение Израиля о том, что в школе ООН был спрятан командный пункт ХАМАС. По его словам, 40 человек погибли, в том числе 14 детей и 9 женщин. «Огромное количество убитых и раненых» прибывает в больницу «Аль-Акса» в центре Газы.

    В свою очередь в ЦАХАЛе заявили, что комплекс использовался членами «Нухбы» - элитного подразделения ХАМАС, принимавшее участие в нападении, устроенном группировкой 7 октября в Израиле.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что приняла обширные меры предосторожности, чтобы уменьшить ущерб гражданскому населению, подчеркнув, что истребители нанесли «точный удар» по комплексу, встроенному в школу БАПОР в Нусейрате.

    - В результате удара были уничтожены террористы, которые планировали совершить террористические атаки и разработать неизбежные террористические планы против наших сил, — заявили в ЦАХАЛ, добавив, что «перед ударом было предпринято множество шагов, чтобы минимизировать риск причинения вреда посторонним людям», включая анализ аэрофотосъемки и использование точных разведданных.

    израиль
    Фото: армия обороны Израиля

    Армия заявила, что палестинские боевики вместе с членами группировки «Палестинский исламский джихад» «проводили террористические атаки из района школы, используя ее как гражданское место и убежище».

    Израильская армия также опубликовала спутниковые снимки, на которых выделены две части здания, где, по их словам, базировались палестинские боевики.

    - Мы очень уверены в разведывательных данных, - заявил военный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер на брифинге с журналистами, обвинив боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» в преднамеренном использовании объектов ООН в качестве оперативных баз.

    Директор по связям с общественностью агентства БАПОР Джульетта Тума заявила, что школа, возможно, подвергалась нескольким ударам, сообщает Reuters.

    Глава БАПОР Филипп Лазарини заявил, что 6 тыс. перемещенных палестинцев укрывались в школе. С его слов удар произошел «без предварительного предупреждения перемещенных лиц или агентства БАПОР». Он также подтвердил гибель по меньшей мере 35 человек.

    - В момент обстрела школа укрывала 6000 перемещенных лиц. Утверждения о том, что в убежище могли находиться вооруженные группы, шокируют. Однако мы не можем проверить эти утверждения, - заявил Лазарини.

    Усилия по прекращению огня

    Нападение произошло после того, как израильские военные объявили о новой наземной и воздушной операции на несколько лагерей беженцев в центре сектора Газа.

    Так, накануне израильская армия заявила, что начала новую операцию в центральной части сектора Газа, которая будет сосредоточена на восточных районах Бурейджа и востоке города Дейр аль-Балах.

    Кроме того, удар произошел на фоне продолжающихся непрямых переговоров о заключении сделки между Израилем и ХАМАС через международных посредников в лице Египта, Катара и США. В четверг Соединенные Штаты опубликовали совместное заявление с другими странами, призывая Израиль и ХАМАС пойти на любые компромиссы, необходимые для завершения соглашения.

     

     

    Теги:
    сектор Газа В мире Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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