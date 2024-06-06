40 человек погибли в результате авиауадара Израиля по школе ООН в секторе Газа

По меньшей мере 40 человек погибли в результате удара Израиля по школе ООН в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа в четверг, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам представителей местного правительства, в результате авиаудара ВВС Израиля на школу Ас-Сарди в лагере Нусейрат в центре сектора Газа, погибли по меньшей мере 40 человек, в основном женщины и дети. Сообщается, что школа находится под управлением агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), и в ней укрывались перемещенные палестинцы.

Палестинская группировка ХАМАС, которая управляет сектором Газа, осудила предрассветное нападение как «ужасную резню».

Представитель пресс-службы правительства Газы Исмаил Аль-Тавабта, отверг утверждение Израиля о том, что в школе ООН был спрятан командный пункт ХАМАС. По его словам, 40 человек погибли, в том числе 14 детей и 9 женщин. «Огромное количество убитых и раненых» прибывает в больницу «Аль-Акса» в центре Газы.

В свою очередь в ЦАХАЛе заявили, что комплекс использовался членами «Нухбы» - элитного подразделения ХАМАС, принимавшее участие в нападении, устроенном группировкой 7 октября в Израиле.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что приняла обширные меры предосторожности, чтобы уменьшить ущерб гражданскому населению, подчеркнув, что истребители нанесли «точный удар» по комплексу, встроенному в школу БАПОР в Нусейрате.

- В результате удара были уничтожены террористы, которые планировали совершить террористические атаки и разработать неизбежные террористические планы против наших сил, — заявили в ЦАХАЛ, добавив, что «перед ударом было предпринято множество шагов, чтобы минимизировать риск причинения вреда посторонним людям», включая анализ аэрофотосъемки и использование точных разведданных.

Фото: армия обороны Израиля

Армия заявила, что палестинские боевики вместе с членами группировки «Палестинский исламский джихад» «проводили террористические атаки из района школы, используя ее как гражданское место и убежище».

Израильская армия также опубликовала спутниковые снимки, на которых выделены две части здания, где, по их словам, базировались палестинские боевики.

- Мы очень уверены в разведывательных данных, - заявил военный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер на брифинге с журналистами, обвинив боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» в преднамеренном использовании объектов ООН в качестве оперативных баз.

Директор по связям с общественностью агентства БАПОР Джульетта Тума заявила, что школа, возможно, подвергалась нескольким ударам, сообщает Reuters.

Глава БАПОР Филипп Лазарини заявил, что 6 тыс. перемещенных палестинцев укрывались в школе. С его слов удар произошел «без предварительного предупреждения перемещенных лиц или агентства БАПОР». Он также подтвердил гибель по меньшей мере 35 человек.

- В момент обстрела школа укрывала 6000 перемещенных лиц. Утверждения о том, что в убежище могли находиться вооруженные группы, шокируют. Однако мы не можем проверить эти утверждения, - заявил Лазарини.

Another horrific day in #Gaza.

Another @UNRWA school turned shelter attacked.

This time in Nuseirat, in the Middle Areas, hit overnight by the Israeli Forces without prior warning to the displaced or @UNRWA.



At least 35 people were killed and many more injured.



The school… pic.twitter.com/VL5XWWhmYd — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 6, 2024

Усилия по прекращению огня

Нападение произошло после того, как израильские военные объявили о новой наземной и воздушной операции на несколько лагерей беженцев в центре сектора Газа.

Так, накануне израильская армия заявила, что начала новую операцию в центральной части сектора Газа, которая будет сосредоточена на восточных районах Бурейджа и востоке города Дейр аль-Балах.

Кроме того, удар произошел на фоне продолжающихся непрямых переговоров о заключении сделки между Израилем и ХАМАС через международных посредников в лице Египта, Катара и США. В четверг Соединенные Штаты опубликовали совместное заявление с другими странами, призывая Израиль и ХАМАС пойти на любые компромиссы, необходимые для завершения соглашения.