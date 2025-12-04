4 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1962) родился ИСАБАЕВ Бейбит Оксикбаевич – аким области Жетысу.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет, журналист (1985); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специалист-международник (1999).

Трудовая деятельность: редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987); корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл жас» (1987-1991); заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт» (1991-1994); генеральный директор Казахского государственного телевидения (02.1994-04.1994); заместитель главы администрации г. Алматы (05.1994-07.1994); председатель Комитета внутренней политики акимата г. Алматы (1994-1995); заместитель акима г. Алматы (1995-1997); директор департамента администрации Министерства иностранных дел РК (1999-2000); заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-министра РК (2000); советник министра иностранных дел РК (2002); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2002); национальный координатор РК в организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (2002-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Исламской Республике Пакистан (2003-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турецкой Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Албания по совместительству (2006-2008); вице-министр культуры и информации РК (2008); пресс-секретарь Президента РК (2008-2009); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Кыргызской Республике (2009-2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике (2015-2019); руководитель представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

61 год назад (1964) родилась БИСЕМБАЕВА Багила Мубараковна – председатель Попечительского совета фонда «Ақниет».

Фото: youtube.com/@atamekenbusiness

Родилась в г. Атбасар Целиноградской (ныне Акмолинской) области. Окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Институт рынка при Казахской государственной академии управления.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры политологии и экономической теории Кокчетавского педагогического института (1991-1996); менеджер по программам международного центра по рыночной экономике «Арман» (1996-1998); заведующая сектором Секретариата Комитета по экономике, финансам и бюджету Сената Парламента Республики Казахстан (1998-2001); заместитель руководителя представительства Правительства в Парламенте Республики Казахстан (2001-2004); заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2004-2007); заведующая отделом обеспечения деятельности Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2007-2012); заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (10.2012-2014); председатель Регионального совета деловых женщин при Национальной палате предпринимателей г. Астаны (04.2015-04.2022).

53 года назад (1972) родился ГАЛИЕВ Жан Сержанович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Португалии.

Фото: Комитет международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений (1994); Институт переводчиков и международных отношений (1996); Международный институт государственного управления при Премьер-Министре Франции, Париж (1998); Институт прав человека, Страсбург (1998); Академию международного права, Гаага (1998); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006).

Трудовая деятельность: эксперт-языковед Национальной высшей школы государственного управления при Президенте РК (НВШГУ) (1995-1996); помощник директора Национальной высшей школы государственного управления при Президенте РК (НВШГУ) (1996-1997); референт, третий секретарь, второй секретарь департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2001); третий секретарь, второй секретарь посольства РК во Французской Республике (2001-2005); начальник отдела стран Западной Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2005-2006); начальник управления Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2006-2007); советник, советник-посланник посольства РК в Королевстве Бельгия, Герцогстве Люксембург, при Европейском союзе и НАТО, Брюссель (2007-2010); советник-посланник посольства РК во Французской Республике и Княжестве Монако (2010-2016); посол по особым поручениям (экономическая дипломатия), член коллегии Министерства иностранных дел РК (2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Португальской Республике (2018-2019); постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике (2017-2022); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в княжестве Монако по совместительству (2018-2022); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2022-2025).

На занимаемой должности - с января 2025 года.

41 год назад (1984) родился КЕНБЕИЛ Даурен Маратулы – вице-министр финансов Республики Казахстан.

Фото: Министерство финансов Республики Казахстан

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, государственное управление (2005); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, магистр менеджмента в области государственного управления (2009).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Комитета казначейства МФ РК (2005-2009); главный специалист, эксперт, главный эксперт управления концессионных проектов, руководитель управления государственных ценных бумаг, гарантий и поручительств департамента государственного заимствования МФ РК (2009-2017); заместитель директора департамента государственного заимствования МФ РК (2017-2019); директор департамента государственного заимствования МФ РК (2019-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.