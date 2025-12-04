4 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день банков

Появился в списке международных дней ООН в декабре 2019 года. Генеральная Ассамблея ООН учредила его для того, чтобы подчеркнуть вклад банков в достижения целей устойчивого развития. Поскольку банки развития играют важную роль в финансировании устойчивого развития и борьбе с нищетой, Генеральная Ассамблея посчитала необходимым отметить их вклад в достижение целей устойчивого развития специальным международным днем.

СОБЫТИЯ

В 1919 году вышел в свет первый номер газеты «Семей таңы», уникальность которой в том, что она стала творческой преемницей множества газет, выходивших в Семипалатинске в начале ХХ века. Их авторы стали основой первого коллектива газеты, среди них — Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатулы, Алихан Бокейханов, Мухтар Ауэзов. Они работали и творили ради народа и в его интересах, их главной целью была вековая мечта казахского народа о независимости.

Неоднократно переименованная в середине ХХ века («Жаңа ауыл», «Қызыл дала», «Социалды шығыс», «Екпінді», «Семей правдасы»), она и сейчас занимает достойное место среди казахских изданий, с 1965 года издается под названием «Семей таңы».

В 1995 году в целях укрепления и развития международных связей Республики Казахстан, повышения эффективности работы представителей Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организаций в Женеве (Швейцарская Конфедерация) было открыто постоянное представительство Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве.

В 1995 году в связи с установлением дипломатических отношений Республики Казахстан со Швейцарской Конфедерацией в Берне было открыто посольство Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации.

В 1998 году было создано АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» — судоходная компания, главной деятельностью которой является развитие национального морского торгового флота для обеспечения морских перевозок в Каспийском море и открытых морях.

В 2012 году в Астане открылся новый электровозостроительный завод.

В ходе церемонии был представлен первый казахстанский грузовой электровоз «KZ8A», один из самых мощных локомотивов в мире. Он способен тянуть до 9 тысяч тонн.

В 2012 году Ледовый дворец «Алау» в Астане вошел в ТОП-10 самых быстрых катков планеты. 26 личных, 4 национальных рекорда и три рекорда трека — таков результат III этапа Кубка мира, завершившегося в Ледовом дворце «Алау».

В 2014 году был издан VII том сборника казахского айтыса в рамках проекта «Антология казахского искусства». Уникальность этого сборника в том, что здесь собраны все айтысы, сведения об акынах, начиная с древности и до наших дней. В седьмом томе впервые представлены айтысы казахских акынов, живущих в Монголии, Китае и Узбекистане.

В 2018 году компания Илона Маска «SpaceX» осуществила запуск казахстанского наноспутника «Аl-Farabi-2» созданного в Казахском национальном университете им. аль-Фараби. Запуск был успешно осуществлен в 00:32 по времени Астаны с космодрома в штате Калифорния (США) с военно-воздушной базы Ванденберг на ракетоносителе «Falcon 9».

Наноспутник «Аl-Farabi-2» объединяет в себе лучшие инновационные технологии, основные компоненты и узлы аппарата защищены казахстанскими патентами.

В 2018 году жители Павлодарской области увековечили исторические события времен Абылай-хана. Вблизи села Басколь была установлена каменная стела, где в годы казахско-джунгарских войн местный житель Шабанбай снарядил в поход и обеспечил конями 500 казахских воинов. Эту историю люди поколениями передавали из уст в уста. И теперь памятник вошел в республиканскую карту сакральных мест Казахстана.

В 2021 году в Солт-Лейк-Сити на этапе Кубка мира по конькобежному спорту Надежда Морозова побила рекорд Казахстана, который ранее принадлежал бронзовому призеру Олимпийских игр Людмиле Прокашевой (4:05,01). В соревнованиях среди женщин на дистанции 3 000 метров (дивизион А) она показала результат 3:59,647.

В 2023 году на международной конференции, организованной при поддержке ООН в Астане были подведены итоги председательства Казахстана в Диалоге женщин стран Центральной Азии. Выступая на конференции, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил плодотворную работу форума за 2023 год. За это время на площадке Диалога поднимались такие актуальные вопросы, как развитие инноваций и технологий, мира и безопасности в глобальном аспекте, изменение климата, роли женщин и молодежи в борьбе с терроризмом и экстремизмом и другие. Завершающая конференция этого года была посвящена теме «Противодействие гендерному насилию в регионе: в поиске эффективных и устойчивых совместных решений».

В 2024 году в Казахстане начат проект по созданию Национального цифрового словаря для госязыка. Новый проект объединит искусственный интеллект и языковую культуру, чтобы сделать казахский язык доступнее.

- Национальный словарь станет главным справочником казахского языка. Любой человек сможет быстро найти правильное написание или точное значение слов. Это важный шаг к унификации языка и его интеграции в современные технологии, — отметил депутат Асхат Аймагамбетов.

В 2024 году в силу вступил закон, касающийся изменений в сфере дорожного движения, который нацелен на повышение безопасности на дорогах и снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Нововведения коснутся всех водителей, передвигающихся по дорогам международного и республиканского значения. Ключевым моментом данных изменений является введение ответственности за превышение «средней скорости» на прямолинейных участках, которая будет фиксироваться автоматическими системами фиксации. Средняя скорость высчитывается путем деления пройденного пути на промежуток времени. Штраф составит от 5 до 40 МРП в зависимости от допущенного превышения средней скорости. То есть на разных участках дорог средняя скорость будет разной согласно формуле, которая будет индивидуально высчитывать автоматически каждый автомобиль.

В 2024 году в столице Парагвая Асунсьоне на заседании Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия было принято решение о том, чтобы включить Беташар в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.