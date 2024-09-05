РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:21, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В Атырауской области 391 937 граждан зарегистрированы для участия в референдуме по АЭС

    референдум, выборы, сайлау
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В Атырауской области зарегистрировано 391 937 граждан, которые примут участие в референдуме по вопросу строительства АЭС, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Атырауской областной территориальной комиссии референдума, в регионе создано 9 территориальных, 274 участковых комиссий референдума, в которых работают 1974 членов комиссий. 

    - Гражданам будет обеспечена возможность ознакомления со списками в помещениях соответствующих участковых комиссий, а также проверки достоверности внесенных в них данных о себе. Будут организованы обучающие семинары для членов комиссий референдума. Списки граждан, имеющих право на участие в республиканском референдуме, составляются соответствующими местными акиматами на основании регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования, - сообщили в областной территориальной комиссии.

    В больницах, воинских частях области, изоляторе временного содержания функционирует 11 закрытых участков. По данным на 1 июля текущего года, в области зарегистрировано 391 937 граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

    - Местом жительства граждан считается место постоянной регистрации. Временно зарегистрированные граждане могут включаться в список только на основании поданного ими заявления. В период организации проведения референдума местным исполнительным органам было предложено организовать онлайн-сервисы, сall-центры, интернет-ресурсы для информирования граждан о включении их в список граждан на участке, - говорится в сообщении.

    Напомним, что 2 сентября 2024 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил референдум по строительству АЭС на 6 октября 2024 года и подписал указ о его проведении.

    Ранее сообщалось, что в ЦИК утвердили календарный план референдума по АЭС.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана АЭС Референдум
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
    Сейчас читают
    telegram