02:46, 25 Январь 2026 | GMT +5
39-летний рабочий погиб на производстве в Уральске
В Уральске произошел трагический инцидент на одном из товариществ с ограниченной ответственностью, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, 23 января в производственном цехе погиб 39-летний мужчина.
— По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся досудебные следственные мероприятия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
По словам жителей, несчастный случай произошел в колбасном цехе. Мужчина оказался зажатым в станке и скончался на месте происшествия.
Ранее в Уральске эвакуировали 13 человек из многоэтажного жилого дома.