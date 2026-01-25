РУ
    02:46, 25 Январь 2026 | GMT +5

    39-летний рабочий погиб на производстве в Уральске

    В Уральске произошел трагический инцидент на одном из товариществ с ограниченной ответственностью, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, 23 января в производственном цехе погиб 39-летний мужчина.

    — По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся досудебные следственные мероприятия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

    По словам жителей, несчастный случай произошел в колбасном цехе. Мужчина оказался зажатым в станке и скончался на месте происшествия.

    Ранее в Уральске эвакуировали 13 человек из многоэтажного жилого дома.

    Данагуль Карбаева
    Автор
