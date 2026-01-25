39-летний рабочий погиб на производстве в Уральске

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, 23 января в производственном цехе погиб 39-летний мужчина.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся досудебные следственные мероприятия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

По словам жителей, несчастный случай произошел в колбасном цехе. Мужчина оказался зажатым в станке и скончался на месте происшествия.

