39 лет спустя: как участник декабрьских событий добился реабилитации

Свидетель декабрьских событий 1986 года Дуйсенгали Бозжигитов был оправдан лишь летом этого года. Дело рассматривалось в суде № 3 города Актобе.

Заявителем выступил сам Дуйсенгали Бозжигитов, а в качестве заинтересованной стороны был привлечен Департамент комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения РК по Актюбинской области.

Согласно материалам дела, 29 июня 1984 года заявитель по направлению Гурьевского областного партийного комитета был направлен на обучение в Казахский государственный университет по специальности «Политическая экономия».

Одновременно локомотивное депо станции Макат и его профсоюзный комитет выдали ему направление на обучение на подготовительных курсах при университете.

Таким образом, Дуйсенгали Бозжигитов сначала прошел обучение на подготовительном отделении, а в 1985 году был зачислен на философско-экономический факультет.

В 1986 году произошли декабрьские события.

— В декабрьских событиях участвовала казахская молодежь. В том числе на площадь выходили ребята из сельской местности. 16 декабря один парень пришел и сообщил, что будет митинг. Тогда со всех сторон начали спрашивать, что именно произойдет. Я был старостой группы. Я сразу предупредил, что если мы пойдем, нас отчислят из учебного заведения и могут привлечь к уголовной ответственности. Но сам я все равно пошел. Я находился там 16, 17 и 18 декабря. Начиная с 17 декабря из учебных заведений и общежитий никого не выпускали и никуда не отпускали. Это был приказ, охрану усилили. 18 декабря на площади уже находились войска и специальные подразделения. Территория, где стояла молодежь, была окружена со всех сторон. В тот момент я пошел навестить свою жену, которая лежала в больнице, а на обратном пути проходил рядом с этой территорией. Так я и объяснял тем, кто меня останавливал и задавал вопросы. Однако, когда я пытался пройти окольными путями, меня задержал спецотряд. Когда нас грузили в автобус, один из сотрудников милиции сказал, что из-за нас он уже три дня на ногах. Я ответил: «Не из-за нас, а потому что это твоя служба». Разве это не так? Это его работа, его обязанность. Меня вытащили силой и посадили за решетку. В отделении милиции имени Фрунзе всю ночь заставляли стоять у стены и фотографировали. Не выдержав, я спросил, что именно я совершил. Мне задавали множество вопросов: «Кто сказал? Кто позвал? Зачем ты пошел?» Я лишь повторял, что меня никто не звал и что я пошел по собственной инициативе, — вспоминает участник декабрьских событий.

17 декабря 1986 года площадь была переполнена. Число сотрудников милиции значительно увеличилось, людей со всех сторон зажимали плотным кольцом.

С пожарных машин поливали ледяной водой, ослепляли ярким светом прожекторов, не давая поднять голову.

В тот момент и сама молодежь не оставалась бездействующей — со всех сторон подбирали и бросали камни.

Дуйсенгали Бозжигитов также рассказал, что известие о произошедшем с ним дошло до его родителей в селе 20 декабря. Они передали ему предупреждение и просили не возвращаться.

Однако судьба молодого человека была решена на одном из собраний, прошедших в стенах университета. Его самого отчислили из учебного заведения, а декан факультета был уволен с занимаемой должности.

Поддержки не оказалось — вокруг он видел лишь осуждающие и обвиняющие взгляды.

Согласно материалам, содержащимся в судебном деле, участник декабрьских событий Дуйсенгали Бозжигитов был отчислен из университета 23 декабря 1986 года под предлогом нарушения общественного порядка и якобы имевшего место задержания сотрудниками милиции.

Фото: из личного архива М. Абильдина

Стремясь понять, по какой именно причине его лишили права на обучение, он обращался и в органы милиции. Однако каких-либо разъяснений ему так и не дали — неизвестный сотрудник лишь потребовал, чтобы он покинул Алматы. Предупреждение было вынесено не только ему самому, но и его супруге.

Фактически после этого в Алматы ни мужа, ни жену нигде не принимали на работу. Супруги были вынуждены вернуться в родное село, где Дуйсенгали Бозжигитов также пытался найти работу, однако безрезультатно.

Позднее семья переехала в город Актобе, где он обращался в различные организации в поисках трудоустройства. Лишь спустя 5-6 месяцев ему удалось получить печать и подпись нового работодателя, чтобы удалить «черную метку» в трудовой книжке — запись об отчислении из учебного заведения.

Испытав состояние неопределенности и проработав некоторое время в железнодорожной сфере, супруги вновь вернулись в Алматы.

22 февраля 1990 года университет восстановил Дуйсенгали Бозжигитова в числе студентов и выдал ему студенческий билет. В 1993 году он завершил обучение, получив диплом по специальности «экономист».

— Зачем я снова вернулся? Я хотел защитить свои права. Когда я приехал в Алматы и пришел в университет, сотрудники деканата сказали, что не смогли меня найти. Это невозможно. По регистрационным документам всегда можно определить место проживания любого человека. В том же году я вернул зачетную книжку и студенческий билет. А вот партийный билет забирать не стал. Я считаю, что для того, чтобы быть борцом, необходимы знания. Я каждый день отстаиваю свои позиции. Постоянно доказываю, что казахам все по силам, — рассказал он.

Согласно материалам дела, рассмотренного в суде № 3 города Актобе, даже после окончания университета Дуйсенгали Бозжигитов оставался в Алматы и не мог трудоустроиться.

Этот факт подтвердили два свидетеля, участвовавшие в судебном заседании. В числе ключевых доказательств суд также принял справку, выданную Казахским национальным университетом имени аль-Фараби в 2021 году.

Кроме того, в суде была представлена справка, выданная прокурором города Алматы, в которой указано, что Дуйсенгали Бозжигитов признан жертвой политических репрессий, связанных с декабрьскими событиями.

По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что заявление является обоснованным и подлежит удовлетворению.

— Процесс получения документов об оправдании я начал в 2017 году. Собрал необходимые справки, нанял адвоката. Я ни о чем не жалею, однако остается ощущение, что чего-то не хватает. В самый разгар моих лучших лет жизнь вдруг резко изменилась. За один день все исчезло. Для того чтобы выйти на протест, в сознании человека должно что-то созреть. Невозможно силой вывести людей на площадь. Туда идут по собственному убеждению, осознанно защищая свои права, — отметил он.

Сегодня Дуйсенгали Бозжигитов находится на пенсии. Несмотря на выход на заслуженный отдых, он продолжает работать.