38 новых амбулаторий и ФАПов построили в Акмолинской области

— 38 новых объектов — амбулаторий и фельдшерских пунктов — построены в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Еще пять медучреждений реализовали вне нацпроекта. Для десятков небольших сел это стало не просто обновлением инфраструктуры, а появлением самого факта постоянной медицинской помощи. Теперь более 130 тысяч акмолинцев могут обращаться к врачам по месту жительства, без поездок в райцентры. Главный проект, который должен изменить сам медицинский ландшафт региона — это строительство многопрофильной больницы в Кокшетау. Объект мощностью 630 коек станет первой клиникой международного уровня на севере страны. Строительство рассчитано на 2025–2027 годы, — сообщил Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

Здесь будут работать более двух тысяч специалистов, а часть врачей уже проходит обучение за рубежом: в конце года партнер проекта Renal Kokshetau направит 50 акмолинских врачей на стажировку в Турцию.

— Больница станет уникальной клиникой международного уровня, не имеющей аналогов в Казахстане, где будет оказываться высококвалифицированная медицинская помощь жителям северных областей страны, — добавил аким области.

Параллельно завершается строительство многопрофильной больницы с поликлиникой в пристоличном Косшы.

— Она рассчитана на 350 коек и 1000 посещений в день, будет обслуживать горожан и семи близлежащих районов, обеспечивая работой около 1700 человек. Уже в январе следующего года она начнет принимать первых пациентов. До конца года планируется завершить внутренние отделочные работы и установить современное медицинское оборудование и мебель. Открытие основного корпуса больницы на 350 коек запланировано на первое полугодие 2026 года, — сообщил Марат Ахметжанов.

Он также отметил, что уже в этом году в Степняке завершено строительство медкомплекса, который объединяет поликлинику на 200 посещений в смену и больницу на 45 коек.

