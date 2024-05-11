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    00:48, 11 Май 2024 | GMT +6

    38 млн деревьев высадят в этом году в СКО

    лес, деревья, экология
    Фото: freepik.com

    В Северо-Казахстанской области в этом году намерены высадить 38 млн деревьев. Об этом заявил глава региона Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На своей странице в социальной сети аким области рассказал о поездке в Аккайынский район. Там проходило выездное совещание по вопросам развития лесного хозяйства.

    — Осмотрел противопожарную технику, вручил ключи от новых пожарных машин для тушения лесных пожаров. Глава Государства поставил задачу по высадке 2 млрд деревьев по стране. В нашем регионе до 2026 года необходимо высадить 100 млн саженцев. За 3 года посажено более 28 млн штук. Эту работу надо усиливать. В текущем году планируется высадить 38 млн деревьев. Для обеспечения посадочным материалом проводится работа по организации лесного питомника в Аккайынском районе и расширение действующих питомников. Это позволит ежегодно выращивать до 20 млн сеянцев и выполнить план по посадке леса, — написал Г. Нурмухамбетов.

    Между тем лесные хозяйства и спасатели готовятся к пожароопасному периоду. В регионе в этом году удалось предотвратить уже два лесных пожара. Что касается материально-технической оснащенности лесхозов, то она составляет 87%. Нужны еще пожарные и патрульные машины.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Экология Деревья Акимы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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