38 млн деревьев высадят в этом году в СКО

В Северо-Казахстанской области в этом году намерены высадить 38 млн деревьев. Об этом заявил глава региона Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

На своей странице в социальной сети аким области рассказал о поездке в Аккайынский район. Там проходило выездное совещание по вопросам развития лесного хозяйства.

— Осмотрел противопожарную технику, вручил ключи от новых пожарных машин для тушения лесных пожаров. Глава Государства поставил задачу по высадке 2 млрд деревьев по стране. В нашем регионе до 2026 года необходимо высадить 100 млн саженцев. За 3 года посажено более 28 млн штук. Эту работу надо усиливать. В текущем году планируется высадить 38 млн деревьев. Для обеспечения посадочным материалом проводится работа по организации лесного питомника в Аккайынском районе и расширение действующих питомников. Это позволит ежегодно выращивать до 20 млн сеянцев и выполнить план по посадке леса, — написал Г. Нурмухамбетов.

Между тем лесные хозяйства и спасатели готовятся к пожароопасному периоду. В регионе в этом году удалось предотвратить уже два лесных пожара. Что касается материально-технической оснащенности лесхозов, то она составляет 87%. Нужны еще пожарные и патрульные машины.