Основные причины лесных пожаров назвали в СКО

В Северо-Казахстанской области за прошлый год зарегистрировали 24 лесных пожара и 145 возгораний. В этом году удалось предотвратить два лесных пожара, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ерлан Ташимов на брифинге отметил, что в основном в регионе происходят низовые пожары. Но всегда существует вероятность перехода в верховой, если возгорание случилось в хвойных насаждениях.

- Основным виновником возникновения лесных пожаров является человек. Самыми распространёнными причинами лесных пожаров остаются сельскохозяйственные палы, выжигание болот, сенокосов и пастбищ – около 60%; нарушения правил пожарной безопасности населением, находящимся в лесу - 30%; отсутствие ухода за минерализованными полосами вдоль автомобильных дорог республиканского и областного значения - до 10%, - сообщил Е.Ташимов.

Он напомнил, что существует административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и лесной пожар. Предусмотрен штраф на физических лиц в размере 10МРП (36 920 тенге). В прошлом году к адмответственности привлекли 61 человека. Из них один североказахстанец выплатил штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге), поскольку совершил нарушение повторно в течение года.

- Ежегодно пожароопасный сезон в лесах начинается с момента, когда в лесу сходит снег, и длится до наступления устойчивой дождливой погоды поздней осенью или образования снежного покрова. В этот период охраной и защитой лесов от пожаров занимаются работники государственной лесной охраны. Проводится подготовка и укрепление материально-технической базы лесхозов. До начала пожароопасного сезона готовится противопожарная техника и агрегаты, - добавил Е.Ташимов.

Лесистость территории области составляет 5,5 %. Основной лесообразующей породой является береза (85%), осина (7%), сосна (4%).