Пожарных машин не хватает лесничествам в СКО

В Северо-Казахстанской области лесные хозяйства укомплектованы на 87%, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году дополнительно из местного бюджета выделили более 300 млн тенге на приобретение двух пожарных автомашин, восьми колесных тракторов, 12 квадракоптеров.

— По материально-техническому оснащению лесных хозяйств относительно нормативов показатель составляет 87%. Лесные учреждения укомплектованы 25-ю пожарными автомашинами. Имеется 87 тракторов, патрульные автомобили, 38 пожарных ёмкостей, 810 радиостанций для оперативной связи. Нужны еще две пожарных машины, патрульные автомобили. Думаю, в ближайший год-два мы этот вопрос решим, — сказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ерлан Ташимов.

Он добавил, что техника в пожароопасному периоду готова. По 11 учреждениям области установили 16 интерактивных комплексов видеонаблюдения для раннего обнаружения очагов возгораний и пожаров на вышках высотой 20-22 метра. Есть договоренность с операторами сотовой связи по установке на их мачтах видеонаблюдения. В управлении рассчитывают, что во втором квартале оборудование уже будет работать. Используют три дрона для мониторинга за лесным фондом.

— В целях предупреждения природных пожаров по области утверждены профилактические мероприятия, планы действий и взаимодействий, расчет сил по тушению пожаров. Заключены соглашения с приграничными областями Российской Федерации по взаимодействию. Особое внимание уделяется устройству минерализованных полос, так как именно их отсутствие или неудовлетворительное состояние являются причиной распространения природных пожаров. Учреждения и лесопользователи эти работы выполняют в полном объёме, — отметил Е. Ташимов.

Всего в регионе действуют 12 государственных лесных учреждений, общая площадь которых составляет 550 тысяч га, и государственный национальный природный парк «Кокшетау» площадью 134 тысячи га.