37 новых школ будут построены в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области будут построены 37 новых школ для 23 тысяч школьников. Таким образом, будет полностью решена проблема трехсменного обучения и дефицита мест в школах. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства подчеркнул, что будет лично контролировать ход развития региона и своевременное решение проблем. По его поручению подготовлен проект Комплексного плана по социально-экономическому развитию Атырауской области до 2025 года. В рамках проекта будут построены 37 новых школ для 23 тысяч школьников. Таким образом, будет полностью решена проблема трехсменного обучения и дефицита мест в школах, отметил Президент РК на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

По его словам, для оказания качественной медицинской помощи местному населению начато строительство ряда объектов. Среди которых: многопрофильная больница, две поликлиники, центр психического здоровья. Также при онкологическом диспансере в Атырау будет построен радиологический корпус, еще 9 объектов - по оказанию первичной медико-санитарной помощи в сельских местностях.

Для детей с ограниченными возможностями будет построен реабилитационный центр. Кроме того, сдадут в эксплуатацию 3,5 млн квадратных метров жилья. Это даст возможность 25 тысячам атырауских семей обзавестись новым жильем, подчеркнул Глава государства.