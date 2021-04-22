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    15:07, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    37 новых школ будут построены в Атырауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области будут построены 37 новых школ для 23 тысяч школьников. Таким образом, будет полностью решена проблема трехсменного обучения и дефицита мест в школах. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства подчеркнул, что будет лично контролировать ход развития региона и своевременное решение проблем. По его поручению подготовлен проект Комплексного плана по социально-экономическому развитию Атырауской области до 2025 года. В рамках проекта будут построены 37 новых школ для 23 тысяч школьников. Таким образом, будет полностью решена проблема трехсменного обучения и дефицита мест в школах, отметил Президент РК на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

    По его словам, для оказания качественной медицинской помощи местному населению начато строительство ряда объектов. Среди которых: многопрофильная больница, две поликлиники, центр психического здоровья. Также при онкологическом диспансере в Атырау будет построен радиологический корпус, еще 9 объектов - по оказанию первичной медико-санитарной помощи в сельских местностях.

    Для детей с ограниченными возможностями будет построен реабилитационный центр. Кроме того, сдадут в эксплуатацию 3,5 млн квадратных метров жилья. Это даст возможность 25 тысячам атырауских семей обзавестись новым жильем, подчеркнул Глава государства.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Президент Президент Казахстана Образование Строительство Общество Благоустройство
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