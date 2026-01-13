37 домов остались без холодной воды из-за аварии в Костанае

Как уточнили в акимате города, заявка об аварии поступила в службу «Айкомек» в 04:35. В кратчайшие сроки на место были направлены аварийные бригады предприятия и специализированная техника. Специалисты провели обследование участка, организовали откачку воды и перекрыли задвижки по основным направлениям.

На текущий момент порыв локализован, выход воды из-под земли прекращен. Ситуация находится под контролем. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме и будут продолжаться до полного устранения аварии.

— На период проведения восстановительных работ временно приостановлено водоснабжение в одном многоквартирном жилом доме, 25 частных жилых домах и 11 коммерческих помещениях. Ориентировочный срок завершения работ — до 24:00 часов 13 января 2026 года. Будет обеспечен подвоз питьевой воды, — заявили в пресс-службе.

