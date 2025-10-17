36,8 млн тонн кормов заготовлено в Казахстане

Как сообщает Минсельхоз, заготовлено 25 млн тонн сена (101,9% от плана), 1,9 млн тонн сенажа (112,8%), 3,4 млн. тонн концентрированных кормов (62,2%), 2 млн тонн силоса (99,1%), 4,4 млн тонн соломы (95,8%).

- Хорошие показатели по выполнению доведенных планов отмечена (сено) в Северо-Казахстанской (147%), Восточно-Казахстанской (116,0%), Алматинской (105,6%), Жетісу (104,5%), Актюбинской (103,2%), Кызылординской (103,2%) областях, области Жетісу (104,5%) и Ұлытау (102,3%); (сенаж) Северо-Казахстанской (163%), Жамбылской (114,6%), Костанайской (107,7%), Алматинской (107,5%), Павлодарской (105,0%) областях, - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные объемы заготовленных кормов позволяют обеспечить полноценное кормление с получением плановых объемов продукции и приплода, а также сохранности поголовья в целом.

В целом обстановка по кормообеспеченности в республике стабильная.