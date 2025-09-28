36 человек погибли в давке во время митинга в Индии
36 человек, включая детей, погибли в давке на политическом митинге на юге Индии, в штате Тамилнад. Об этом сообщили представители властей штата, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Десятки тысяч людей собрались в субботу на предвыборное мероприятие актера и политика Виджая в округе Карур.
По сообщениям местных СМИ, мероприятие было задержано на несколько часов. Телевизионные кадры показали, как люди теряли сознание в толпе.
#WATCH | Karur stampede: Former Tamil Nadu Minister and DMK leader V Senthil Balaji arrived at Government Medical College and Hospital, Karur— ANI (@ANI) September 27, 2025
He said, "Till now, 31 people have died in the stampede and 58 people have been admitted. After the stampede incident, the CM immediately… pic.twitter.com/kxMmMEGLeS
Глава правительства штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин заявил, что некоторые люди были доставлены в больницу после того, как потеряли сознание в давке, и добавил, что власти обратились за поддержкой к медикам из соседних районов. Он также сообщил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рупий (11300 долларов США), и будет проведено расследование случившегося.
Выступая перед журналистами у местной больницы, политик Сентил Баладжи подтвердил число погибших и сообщил, что более 50 человек получили ранения.
Министр здравоохранения штата Ма Субраманиан сообщил местным СМИ, что среди погибших как минимум 16 женщин, девять мужчин и шесть детей.
Виджай в свою очередь заявил, что его сердце «разбито» и он испытывает «невыносимую, неописуемую боль и скорбь».
இதயம் நொறுங்கிப் போய் இருக்கிறேன்; தாங்க முடியாத, வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத வேதனையிலும் துயரத்திலும் உழன்று கொண்டிருக்கிறேன்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 27, 2025
கரூரில் உயிரிழந்த எனதருமை சகோதர சகோதரிகளின் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும், இரங்கலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை…
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее «глубоко печальным», «несчастным случаем».
The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured.— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025