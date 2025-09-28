РУ
телерадиокомплекс президента РК
    04:10, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    36 человек погибли в давке во время митинга в Индии

    36 человек, включая детей, погибли в давке на политическом митинге на юге Индии, в штате Тамилнад. Об этом сообщили представители властей штата, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Фото: кадр из видео

    Десятки тысяч людей собрались в субботу на предвыборное мероприятие актера и политика Виджая в округе Карур.

    По сообщениям местных СМИ, мероприятие было задержано на несколько часов. Телевизионные кадры показали, как люди теряли сознание в толпе.

    Глава правительства штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин заявил, что некоторые люди были доставлены в больницу после того, как потеряли сознание в давке, и добавил, что власти обратились за поддержкой к медикам из соседних районов. Он также сообщил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рупий (11300 долларов США), и будет проведено расследование случившегося.

    Выступая перед журналистами у местной больницы, политик Сентил Баладжи подтвердил число погибших и сообщил, что более 50 человек получили ранения.

    Министр здравоохранения штата Ма Субраманиан сообщил местным СМИ, что среди погибших как минимум 16 женщин, девять мужчин и шесть детей.

    Виджай в свою очередь заявил, что его сердце «разбито» и он испытывает «невыносимую, неописуемую боль и скорбь».

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее «глубоко печальным», «несчастным случаем».

    Индия Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
