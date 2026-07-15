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    35 км трассы на границе с Россией ремонтируют в СКО

    В СКО ведется средний ремонт автодороги «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ», передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    35 км трассы к границе с Россией ремонтируют в СКО
    Фото: KaзАвтоЖол

    В Северо-Казахстанской области на участке автомобильной дороги республиканского значения «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ» км 50-85 проводятся работы по среднему ремонту. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 35 километров.

    В рамках проекта выполнены следующие работы:

    • фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия — 216 тыс. м2;
    • ликвидация пучин — 39 тыс. м2;
    • устройство основания методом холодного ресайклирования — 191,5 тыс. м2;
    • устройство нижнего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси — 178 тыс. м2;
    • устройство верхнего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси — 108 тыс. м2.

    Проводимые работы направлены на продление срока службы автомобильной дороги, сохранение качества дорожного покрытия и повышение безопасности дорожного движения.

    Ранее сообщалось, что на республиканских трассах Восточно-Казахстанской области начали применять новый для региона способ ямочного ремонта — методом нагнетания.

    Дороги Северо-Казахстанская область КазАвтоЖол СКО Регионы Казахстана Трассы Граница Россия Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор