35 км трассы на границе с Россией ремонтируют в СКО

В СКО ведется средний ремонт автодороги «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ», передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

В Северо-Казахстанской области на участке автомобильной дороги республиканского значения «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ» км 50-85 проводятся работы по среднему ремонту. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 35 километров.

В рамках проекта выполнены следующие работы:

фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия — 216 тыс. м2;

ликвидация пучин — 39 тыс. м2;

устройство основания методом холодного ресайклирования — 191,5 тыс. м2;

устройство нижнего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси — 178 тыс. м2;

устройство верхнего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси — 108 тыс. м2.

Проводимые работы направлены на продление срока службы автомобильной дороги, сохранение качества дорожного покрытия и повышение безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на республиканских трассах Восточно-Казахстанской области начали применять новый для региона способ ямочного ремонта — методом нагнетания.