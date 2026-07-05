Без фрезы и катков: в ВКО начали проводить ремонт ям на дорогах по новой технологии

Технология нагнетания позволяет устранять выбоины быстрее, практически без использования тяжелой техники и с минимальными ограничениями для движения транспорта.

Вместо привычного ремонта с применением катков и предварительного фрезерования дорожники используют установку, которая под высоким давлением подает в поврежденный участок битумную эмульсию и щебень. Перед этим выбоину очищают потоком сжатого воздуха, после чего материалы буквально «впрыскиваются» в покрытие, плотно заполняя все пустоты.

По словам директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Нурбека Темирханова, внедрение новой технологии позволит быстрее приводить дороги в нормативное состояние.

— Метод нагнетания значительно сокращает время ремонта и позволяет выполнять работы с минимальными ограничениями для движения транспорта. Это особенно важно в период интенсивного дорожного сезона, когда полностью перекрывать участки трасс нежелательно, — отметил Нурбек Темирханов.

Обслуживанием республиканских трасс в регионе занимается ВКО филиал ТОО «Кажсервис». Главный инженер компании Шынгыс Заитов рассказал, что технология основана на подаче материалов под высоким давлением, благодаря чему достигается прочное сцепление нового слоя с существующим покрытием.

— Этот метод позволяет быстро и эффективно выполнять ямочный ремонт без применения тяжелой уплотняющей техники и большого количества работников, при этом увеличивая срок службы отремонтированного участка дороги, — подчеркнул Шынгыс Заитов.

В дорожных службах отмечают, что технология не требует предварительного фрезерования покрытия, сокращает затраты на проведение работ и снижает риск повторного образования выбоин при соблюдении всех технологических требований. Кроме того, ремонт можно выполнять быстрее, не создавая длительных заторов на трассах.

Ранее сообщалось, что на трассе Усть-Каменогорск — Алтай из-за повреждения моста ограничили движение большегрузов, идет ремонт.